El Príncipe Harry está otra vez en la mira y una nueva confesión podría cambiar para siempre su relación con la casa real británica. El marido de Meghan Markle sorprendió a todos al revelar que quiere reconciliarse con su familia mediante una entrevista con la cadena pública BBC, mientras resuelve el litigio judicial que tiene con el Gobierno del Reino Unido por la seguridad que recibe al llegar al país.

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación. No tiene sentido seguir peleando más", confesó.

Además de estas sorprendentes declaraciones, trascendieron otras polémicas frases que el duque de Sussex habría dicho sobre la relación con su padre, el Rey Carlos III. "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. El no me habla por este tema de la seguridad", habría dicho Harry según la agencia EFE.

El pedido del príncipe Harry y su lucha con el gobierno británico

El duque de Sussex recibió un duro revés judicial: el gobierno británico le negó el acceso a seguridad estatal durante sus visitas al Reino Unido, un beneficio reservado exclusivamente para los miembros activos de la familia real. Desde que renunció a sus funciones reales en 2020, Harry ha reclamado mantener este servicio para proteger tanto su integridad como la de su familia, pero la Justicia volvió a cerrar esa puerta.

El fallo, emitido el 2 de mayo, confirmó que Harry no contará con escolta oficial cuando pise suelo británico. La decisión no solo lo afectó personalmente, sino que también reavivó tensiones familiares. En una entrevista con la BBC, el príncipe se mostró visiblemente afectado y envió un mensaje directo a los Windsor: “Me gustaría reconciliarme con mi familia. La vida es corta y no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este tema de la seguridad”.

Sin embargo, sus palabras dejaron un sabor agridulce. Aunque se mostró dispuesto a reconstruir el vínculo, también deslizó críticas indirectas, aparentemente dirigidas a su hermano, en relación con el impacto de sus memorias publicadas.

Actualmente, Harry reside en California junto a Meghan Markle y sus hijos, lejos del protocolo real. A pesar del fallo adverso, emitió un comunicado donde confirmó que seguirá insistiendo: “Esta medida me despoja de la protección que tuve desde que nací, y pone en riesgo a mi familia”. Además, anticipó que se comunicará directamente con la ministra del Interior británica para que se reevalúe su caso.