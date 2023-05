El rey Guillermo de Orange formó parte de un podcast de 10 capítulos, con 20 minutos de duración cada uno, para celebrar los 10 años de su reinado, en donde habla de su vida como monarca y su familia. Fue en uno de los capítulos donde reveló qué piensa Alexia sobre la posibilidad de ser reina.

El monarca sorprendió al demostrar que, más allá de todos los deberes reales, son una familia unida que busca poder tener conversaciones familiares sin la presión de no cometer un error. Máxima Zorreguieta es la figura que acompaña a Guillermo y el rey se siente orgulloso de que sea la madre de sus hijas.

El rey Guillermo de Orange reveló qué piensa Alexia ante la posibilidad de ser reina

Luego de hablar de sus primeros años como monarca, cómo los vivió y cuál fue una de las peores situaciones que atravesó, a Guillermo de Orange le tocó hablar de sus tres hijas y, por ende, la posibilidad de abdicar al trono para darle lugar a su sucesora.

El conductor del podcast "A través de los ojos del rey", le consultó si alguna vez había pensado abdicar el trono y cómo se vive la situación si el heredero quiere dejar de reinar. Para representar el ejemplo, el marido de Máxima optó por explicar la relación de sus hijas más grandes, Amalia y Alexia de Orange.

El rey Guillermo y Máxima Zorreguieta en el egreso de la princesa Alexia

Todos sabemos que Amalia es la heredera del trono, quien actualmente tiene 19 años, pero en el caso de no querer o poder reinar, la heredera pasará a ser Alexia, quien acaba de egresarse de su internado en Gales. "Alexia dice que apoyará a Amalia en todo, pero sobre todo está muy contenta de no tener que hacerse cargo del trono", expresó Guillermo.

El rey se refiere a que, cuando el heredero no puede o quiere hacerse cargo de la corona, es una situación difícil de resolver, ya que en la mayoría de los casos, los hermanos menores, se sienten aliviados de no ser el futuro de la monarquía.



Ariane, Amalia y Alexia, las princesas de Orange

Guillermo mandó a su hermano al frente y confesó que éste les decía a sus amigos que "Le puedes pegar a mi hermano, pero no te pases porque no quiero ser rey" a modo de broma, pero dejando en claro su alivio por no ser el primogénito.

Una de las principales razones por las que la segunda hija del matrimonio se siente aliviada de ser la segunda, se debe a las críticas que reciben las 3 princesas en las redes sociales. "No son ciegas ni sordas, lo ven todo en las redes sociales, lo leen todo, lo oyen todo. No las aislamos de nada. Y hablan de ello. Les afecta", confesó.

Máxima Zorreguieta junto a su hija Alexia de Orange

Sin embargo, el rey Guillermo explicó que, junto a Máxima Zorreguieta, siempre intentan tener conversaciones donde puedan hablar libre y abiertamente de sus sentimientos. Saben que la exposición mediática es complicada e intentan cuidarlas.

Alexia es conocida en la prensa holandesa por ser la hija rebelde. La joven desafió las órdenes del rey Guillermo de Orange en varias ocasiones. Durante el verano fue el foco de las cámaras luego de salir a bailar con sus amigas a Tequila, un boliche de Buenos Aires.