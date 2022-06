El temor de la Corona británica ante la inesperada visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey 

Luego de dos años y medio distanciados, el príncipe Harry y Meghan Markle viajaron a Reino Unido para asistir a la celebración del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Durante su estadía, según informó el Sunday Times, causaron un revuelo al modificar la agenda de la monarca, que asistió al primer cumpleaños de Lilibet Diana, cuando debería haber estado presente en la carrera de caballos en su honor. Una vez más, los llamados “duques de Montecito” se ubican en el centro de atención ante una posible segunda entrevista con Oprah Winfrey.

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron vistos este fin de semana camino a la mansión de 1 millón de dólares de Oprah Winfrey. La noticia fue confirmada por el Daily Mail cuando publicó una foto de la pareja llegando en su Range Rover de color negro a la casa de la periodista y despertó el rumor de una posible segunda entrevista.

El nieto de la Reina Isabel II iba conduciendo su rodado y en el asiento del copiloto se encontraba la actriz Janina Gavankar, amiga de la pareja y de Oprah Winfrey. Meghan Markle se encontraba en el asiento de atrás junto a uno de sus hijos, pero no se identificó si se trataba de Archie o de Lilibet Diana. Según informó el periódico, Harry y Meghan fueron acompañados por otro rodado donde se encontraba su personal de seguridad, y la visita duró aproximadamente una hora.

El encuentro inesperado con Oprah Winfrey preocupó a la Familia Real británica, y la Corona teme que el príncipe Harry y su esposa planeen una nueva entrevista. Hace apenas 18 meses, la entrevista con la diva de la televisión generó tal revuelo convirtiéndose en la más escuchada en todo el mundo. En la conversación, Harry y Meghan decidieron renunciar a sus títulos y deberes reales, denunciaron racismo dentro de la Familia Real, entre otros temas.

Este domingo The Sunday Times aseguró que entre 2011 y 2015, el príncipe Carlos recibió en mano tres lotes en efectivo por un valor de 3 millones de euros. El heredero al trono británico y sus organizaciones benéficas volvieron a despertar sospechas al recibir una maleta del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, entre otros donativos en efectivo, quien fue primer ministro de Catar entre 2007 y 2013 y ministro de Exteriores de 1992 a 2013.

Según el periódico, no hay indicios de que se haya cometido una ilegalidad. En la Circular de la Corte, la lista de compromisos oficiales asumidos por cualquier miembro de la realeza, no figura ninguna reunión de las tantas que mantuvo el hijo de la Reina Isabel II con el jeque. Cualquier miembro de la Familia Real británica puede aceptar cheques en nombre de una organización benéfica, pero no dice nada al respecto de recibir sumas de dinero en efectivo.

Si bien no hay indicios de ilegalidad, las maletas con dinero en efectivo aumentan las dudas en torno a la gestión de las organizaciones benéficas del príncipe Carlos, quien asumió mayores funciones reales por la avanzada edad de la monarca británica. Además, The Sunday Times confirmó que la policía está investigando desde febrero al ayudante más cercano de Carlos, que prometió títulos y la ciudadanía a un millonario saudí a cambio de que hiciera donativos benéficos, sin que el príncipe heredero supiera.

Según la investigación, el jeque de 62 años entregó en un primer momento a Carlos, un millón de euros repartidos en bolsas de la tienda de lujo londinense Fortnum & Mason. En otra oportunidad, el príncipe heredero recibió una bolsa con la misma cantidad en una reunión privada en Clarence House.

Según el periódico, los ayudantes pidieron a la entidad bancaria Coutts, que se ocupa del patrimonio de la monarquía, que recogiera las maletas y bolsas. Luego el banco depositó el dinero en las cuentas del Fondo Benéfico del Príncipe de Gales, que distribuye las subvenciones a los proyectos del príncipe y para su finca en Escocia. Un portavoz de palacio aseguró que “se aplicaron los procedimientos de gobernanza previstos, pero no asegura que se siguieron los procesos correctos”.

