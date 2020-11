El triste motivo por el que a los hijos del príncipe William no les dejan tener mejores amigos

Hay lugares donde ser miembro de la familia real tiene sus ventajas, pero la escuela aparentemente no es una de ellas. El príncipe George y la princesa Charlotte son herederos de una monarquía, pero aún así deben seguir las estrictas reglas de su escuela, incluida una que prohíbe a los estudiantes tener "mejores amigos" en su clase.



Específicamente, la escuela de jóvenes de la realeza, Thomas's Battersea, tiene una regla que prohíbe a los estudiantes invitar selectivamente a sus compañeros de clase a las fiestas que realizan fuera de la escuela.



La periodista británica Jane Moore explicó recientemente la regla en una entrevista en Loose Women de ITV: "Es una escuela pequeña, realmente genial por las razones que creo que realmente se enfoca en la bondad, es algo realmente grande en esa escuela y el cuidado pastoral es asombroso", dijo Moore sobre la institución a la que acuden El príncipe George y la princesa Charlotte.



"Existe una política de que si su hijo va a celebrar una fiesta, a menos que se invite a todos los niños de la clase, no reparta las invitaciones en la clase, lo cual creo que es algo muy bueno, ya que nadie se sentirá excluido", aseguró.



Moore dice que la escuela de El príncipe George y la princesa Charlotte desalienta a los "mejores amigos" y pone énfasis en la inclusión en todos los ámbitos. "Hay letreros por todas partes que dicen: sé amable, ese es el espíritu de la escuela", explicó. "No te animan a tener mejores amigos".



En cuanto a las reglas de la escuela (y de la realeza), esta es bastante sorprendente. Incluso para El príncipe George y la princesa Charlotte.

