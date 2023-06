No es secreto el pasado como periodista de la reina Letizia Ortiz de España. La actual monarca de la corona española fue una renombrada periodista, comprometida con la actualidad.

Recientemente, Netflix sorprendió a los espectadores con el lanzamiento de un nuevo documental sobre un famoso asesino en serie español. Bajo el título "Baraja, la firma del asesino", esta serie, dirigida por Amanda Sans Pantling, captó la atención de miles de seguidores no sólo por su trama, sino porque en la producción rescata los informes de aquella época en donde Letizia se desempeñaba como notera televisiva.

El documental se sumerge en un caso que ocurrió hace más de 20 años y que dejó una profunda huella en la sociedad española, y uno de los momentos más comentados por los espectadores ha sido la aparición de la reina en el lugar de uno de los crímenes, en su papel de reportera de Televisión Española.

La reina Letizia en su rol como reportera

Fue el 18 de marzo de 2003, cuando la reina se presentó en Arganda del Rey para informar sobre el asesinato de George y Doina Magda, un matrimonio rumano. Durante la conexión en directo con Ana Blanco, Letizia reveló detalles escalofriantes sobre el caso y el impacto que había generado.

“Todos se hacen la misma pregunta: ‘¿Este crimen es obra del asesino de La Baraja?’”, se la escucha decir a Letizia en su cobertura desde el lugar. En la imagen que rescate el documental, se la puede ver a la actual monarca sosteniendo un micrófono y luciendo una polera roja muy sobria.

Aunque dejó su labor periodística para casarse con el entonces príncipe Felipe, durante el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, la reina expresó que la pasión por su antigua profesión nunca desapareció por completo. "Yo creo que la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", declaró.

VO