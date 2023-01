Este 9 de enero, Kate Middleton cumple 41 años y a diferencia de su último aniversario de natalicio, donde la princesa posó para el lente del fotógrafo italiano Paolo Roversi, es esta oportunidad la celebración es algo diferente. A un día de que el príncipe Harry publique Spare, el libro de sus memorias, la polémica gira en torno a la familia real británica.

En medio de la polémica del príncipe Harry, el Reino Unido celebra los 41 años de Kate Middleton

Desde el fallecimiento de la Reina Isabel II en septiembre pasado, la princesa de Gales goza de un gran protagonismo en la agenda de la Casa Real. Mientras que la esposa del príncipe Guillermo fue nombrada coronel de la Guardia Irlandesa (cargo que hasta el momento ocupaba su pareja), está a la espera de ingresar en el Consejo Privado, organismo que compartirá con Camilla Parker Bowles y el príncipe heredero.

En medio de la polémica del príncipe Harry, el Reino Unido celebra los 41 años de Kate Middleton

Aunque el Reino Unido se prepara para celebrar el aniversario de natalicio de Middleton, la disputa una vez más gira en torno a los Windsor. Y es que, luego de estrenar el documental de Netflix, el príncipe Harry publicará mañana el libro donde promete exponer un relato íntimo y sincero de las experiencias que vivió como miembro de la familia real británica.

En medio de la polémica del príncipe Harry, el Reino Unido celebra los 41 años de Kate Middleton

Además, en los últimos días, se publicaron dos explosivas entrevistas que dio el hijo menor del Rey Carlos III para promocionar su libro: una con el periodista Anderson Cooper en el programa 60 minutos de la CBS; y otra con Tom Bradby, con quien habló sobre el malestar que le produce a Meghan y a el estar en el foco mediático.

Polémicas revelaciones del príncipe Harry: una pelea física con su hermano William, drogas y el legado de Diana

En las últimas horas trascendieron polémicas revelaciones del príncipe Harry contra la Familia Real. Se trató de la filtración de algunos detalles de su libro autobiográfico “En la sombra”, que saldrá a la luz oficialmente el próximo 10 de enero.

Polémicas revelaciones del príncipe Harry: una pelea física con su hermano William, drogas y el legado de Diana



En los extractos que se conocieron del material se destaca una pelea física que tuvo con su hermano William y la tirante relación que mantuvieron, al punto de llamarlo su "archienemigo".

En el texto publicado por el periódico The Guardian, Harry acusó a su hermano de “repetir la narrativa de la prensa” sobre Meghan Markle, lo que desencadenó una pelea a gritos y que llegó a las manos.“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, asegura en parte del extracto.

Polémicas revelaciones del príncipe Harry: una pelea física con su hermano William, drogas y el legado de Diana



Luego, el duque de Sussex habló sobre su relación con las drogas, revelando que consumió cocaína. El royal aseguró que “no fue muy divertido” y que lo hizo porque era un "chico de diecisiete años dispuesto a probar casi cualquier cosa que molestara el orden establecido".

FF