La reina Letizia protagoniza una serie de grandes escándalos en la corona española tras los rumores que la acusan de haberle sido infiel a Felipe VI. Los rumores salieron de un libro recientemente lanzado que contó con la participación de Jaime del Burgo, excuñado de la reina que asegura haber tenido un affaire con ella. Sin embargo, la prensa británica señaló a un miembro de la familia real como el responsable de los rumores para desestabilizar a la monarca.

Quién es el responsable del escándalo de la reina Letizia y Felipe VI según la prensa Británica

El libro escrito por el periodista Jaime Peñafiel, "Letizia y yo", contó con la participación de Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, quien asegura haber tenido un amorío con Letizia durante varios años, interrumpidos por su matrimonio con Felipe VI, desde 2002. El escándalo llegó muy lejos y hasta reflotaron los rumores de dos abortos que atravesó la reina previo a conocer al monarca.

Letizia siempre se caracterizó por mantenerse a un lado de las polémicas y no emitir opinión al respecto, pero su silencio en este momento estaría otorgándole más fuerza al testimonio de su excuñado. La prensa británica es especialista en estas coberturas tras todos los conflictos que atravesó el palacio de Buckingham y catalogaron la situación de Letizia como "Un movimiento de venganza" según el portal español Lecturas.

Según los medios ingleses, los rumores de infidelidad surgieron como una estrategia de Juan Carlos I, padre del rey Felipe que abdicó al trono tras las investigaciones judiciales por utilizar fondos públicos para beneficios privados, quien jamás aceptó a su nuera. El antiguo rey se tuvo que instalar en Emiratos Árabes Unidos por orden de Letizia para no ser procesado.

La decisión de exiliar al rey fue un paso muy grande que debió dar la actual reina, a quien no querían ver casada con el padre de la princesa Leonor porque no tiene sangre azul y porque era divorciada. Letizia llegó a la corona española y se puso al hombro la reputación familiar, alejando, además, a las infantas Cristina y Elena, cuyo marido de la primera estuvo en prisión por negocios sucios. Esto le costó el cariño de sus familiares políticos y sería el motivo de un gran resentimiento.

Juan Carlos I, padre de Felipe VI, exiliado en el país árabe

Pero la gota que habría rebalsado el vaso para Juan Carlos I, según la prensa británica, fue la no invitación a la jura de la Constitución de su nieta, la princesa Leonor, el pasado 31 de octubre cuando cumplió la mayoría de edad. El pueblo y los medios especulaban con su presencia, pero su ausencia era inminente, ya que Letizia no lo querría ver cerca de su hija para que no perjudique su imagen como futura monarca.

El hotel Fairmont Juan Carlos I, donde la reina Letizia y Jaime del Burgo habrían realizado varios encuentros

“Los partidarios del exrey deshonrado están ‘revolviendo la situación’ después de que lo excluyeran de la ceremonia real”, expresarían los medios de comunicación ingleses según el portal Lecturas. Asimismo, los rumores que corren sobre la reina Letizia y Jaime del Burg aseguran que sus encuentros se habrían dado en el hotel Fairmont de Barcelona que lleva el nombre del padre de Felipe VI.