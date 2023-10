La princesa Leonor se encuentra siendo el foco de la atención a partir de rumores que inundaron la Academia Militar sobre su vínculo con un compañero. La princesa de Asturias cumplirá la mayoría de edad y, a pesar de que tiene muchos años por delante, comenzará a pensar en un compañero que ocupé el lugar de rey.

La princesa Leonor estaría de novia con un compañero de la Academia Militar

Leonor comenzó sus estudios en la Academia Militar de Zaragoza en agosto del 2023 luego de las vacaciones que tuvo por haber terminado sus estudios secundarios de Bachillerato Internacional en el internado de Gales junto a la princesa Alexa de Orange. Durante este año, la futura reina española cumple con los dos primeros años de su formación y ya hizo el juramento a su bandera.

A partir de un actor protocolar con sus compañeros militares, donde la reina Letizia y Felipe IV estuvieron presente, se dio un suceso que alertó a todos los presentes e hizo estallar las redes sociales. Leonor es muy privada respecto a su círculo cercano y jamás dio a conocer una relación amorosa a pesar de que la prensa lo descubrió.

A tan solo días de cumplir su mayoría de edad, la futura monarca no le gusta exponerse ante los ojos de todos los españoles, pero eso no fue suficiente para que los usuarios no descubrieran un posible romance con un joven de la academia. Durante un evento, los jóvenes estrecharon manos con los 3 miembros de la familia real cuando uno de ellos recibió la mirada directa de los actuales reyes y dos sonrisas que demostraban que no era un simple estudiante.

Princesa Leonor en la Jura a la Bandera en Zaragoza

El joven pasó acompañado de su amigo, lo que confundió al público respecto a quién era quién. Pero tras analizar el video, concluyeron que la princesa Leonor posó su vista en el primer adolescente que estrecha su mano y lo siguió con la mirada, por lo que podría ser uno de los pretendientes que llaman su atención.