Guerra real: La Reina Isabel podría quitarle títulos militares a Harry

Los últimos meses la relación entre Isabel II y el Príncipe Harry se ve muy desgastada. Ahora aparecieron explosivas declaraciones desde allegados a la familia, en donde afirman que La Reina podría sacar los títulos militares al marido de Meghan Markle.

Según declaraciones de la experta en realeza Daniela Elser que recoge el 'Express', el príncipe Harry está decidido a mantenerlos, pero Isabel II estaría "presionada para despojarle de ellos".

Tras esta decisión, según Elser, estaría la "excesiva franqueza" de Harry, que habría "arrinconado" a la reina tras renunciar a sus cargos reales.

"Si la reina decide finalmente rescindir los preciados honores militares de su nieto, no será porque tenga que hacerlo, sino porque siente que sus acciones del último año así lo requieren", aseguran.

Además esta experta comparó la acción de Harry con otras situaciones familiares: "hay precedentes de miembros de la familia de Isabel II que no trabajan pero sí desempeñan funciones militares honoríficas. Por ejemplo, el príncipe Michael de Kent, que es un hombre de negocios, tiene siete de ellos".

La experta también se hizo eco los comentarios "controvertidos" de Harry y Meghan antes de las elecciones de Estados Unidos, y recordó las palabras que uno de sus asesores confesó en el 'Times': "Harry quiere aferrarse a su papel en los Marines Reales y a los nombramientos militares. Eso será más difícil ahora".

"La monarquía no se mueve al mismo ritmo que la vida real, y las cosas no se consideran en términos de semanas o meses, sino de años, décadas y reinados. La tragedia de Harry es que su corazón siempre ha estado en el lugar correcto pero su boca, a veces, no lo está", sentenció.

Cambiaron el certificado de nacimiento de Archie, el hijo de Meghan y Harry

Al mes del nacimiento de Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, los duques cambiaron el certificado de nacimiento del niño para registrar de otra manera a su madre, tal como lo solicitó la Casa Real.

El documento original, en la parte en la que figura el nombre de la madre, decía: Rachel Meghan, Su Alteza Real la duquesa de Sussex.

Si bien en un principio se creyó que fue ella quien pidió la modificación del documento, fue la actriz quien a través de un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación, explicó que fue desde Palacio que solicitaron el cambio.

Ahora, la partida del bebé, en la parte en la que figuran los datos de Meghan, dice sencillamente: su Alteza Real la duquesa de Sussex, obviando de esta manera, su nombre y apellido de nacimiento.

El portavoz de Meghan se manifestó al respecto: “El cambio de nombre en el documento de 2019 fue dictado por el palacio. No fue solicitado por Meghan, la duquesa de Sussex, ni por el duque de Sussex”.

Este también se mostró molesto con las acusaciones recibidas y por eso dijo: "En el mundo están pasando muchas cosas. Centrémonos en eso en vez de atraer lectores con la feria ambulante de supuestos expertos".

En este punto, se refiere explícitamente a las discusiones vinculadas entre los Sussex y los duques de Cambridge, de quienes se separaron y abandonaron la fundación que compartían.