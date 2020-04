Guillermo de Holanda: el festejo de los 53 años que no pudo ser

Guillermo de Holanda cumplió 53 años este lunes 27 de abril y si bien este año tenían previsto pasar el día en la ciudad de Maastricht, debieron hacer un cambio de planes por la problemática del Coronavirus que afecta al mundo. Desde la intimidad del Palacio Huis ten Bosch, la familia real comenzó los festejos posando para la fotografía tradicional en la puerta de la residencia oficial.

Acostumbrados a grandes multitudes, los monarcas pasaron un aniversario diferente en el que todo tipo de agasajo se dio de forma virtual y puertas adentro. Según la cuenta oficial de Instagram, hicieron un tour de videollamadas por los Países Bajos en las también participaron la reina Máxima y las princesas Alexia, Amalia y Ariane.

Las calles del país no transmiten más que un silencio absoluto, algo que en esta fecha no es nada habitual. Repleta de los homenajes previamente organizados para el rey Guillermo, el día de hoy pasó a ser historia por el vacío total de las mismas. Sin embargo, todo fue adaptado a las circunstancias actuales, no faltó el mensaje del cumpleañero a sus fieles seguidores y la participación de la Orquesta Real del Concertgebouw interpretando el Wilhelmus. El día del rey concluyó con el brindis nacional.

