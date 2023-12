Jaime del Burgo colaboró en el libro "Letizia y yo" donde aseguró haber tenido un romance clandestino con la reina Letizia mientras ella estaba comprometida y casa con el rey, mientras él estaba casado con su hermana Telma Ortiz. Su testimonio revolucionó el país y habría recibido amenazas de muerte por parte de quienes defienden la monarquía.

Jaime del Burgo, supuesto amante de la reina Letizia , fue amenazado de muerte

"Letizia y yo", escrito por el periodista Jaime Peñafiel, amedrentó contra la monarquía y acusó a la reina de haberle sido infiel al monarca. Según Jaime del Burgo, estuvo en pareja con Letizia desde el 2002 hasta el 2004, año en que se llevó a cabo la boda real. Asimismo, aseguró haber retomado el romance en 2013, mientras él ya estaba casado con Telma.

El lanzamiento del libro, según señalaron algunos portales, fue estratégicamente en diciembre para posicionarlo como una buena compra para las fiestas de fin de año. Asimismo, Felipe VI se encuentra en un difícil contexto político, por lo que algunos plantean que todo es una estrategia para desestabilizarlo.

Jaime del Burgo sobre la reina Letizia

Junto al lanzamiento, Del Burgo publicó una serie de comentarios en Twitter para compartir las pruebas de su supuesta relación clandestina. En entre ellos compartió una foto de la madre de la princesa Leonor que nunca antes había visto la luz y que confirmaría el supuesto vínculo.



Jaime del Burgo habría recibido amenazas de muerte

Tras todos los comentarios que el exmarido de Telma realizó en las redes sociales, las críticas comenzaron a llover. Según el abogado, recibió varias amenazas de muerte por parte de quienes defienden a la institución monárquica y a la reina Letizia. "No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es", escribió Jaime del Burgo en su cuenta de Twitter.