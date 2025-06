Kate Middleton dejó impactada a la prensa internacional al anunciar de manera oficial que padecía cáncer, pero el alivió fue grande en enero de 2025 cuando dio a conocer de manera oficial que la quimioterapia había llegado a su fin. En este contexto, en el que su salud es una prioridad, la princesa de Gales dio a conocer los secretos alimenticios que la mantienen saludable y llena de energía.

Kate Middleton junto al príncipe Guillermo y sus hijos.

Kate Middleton y su fórmula secreta: la dieta saludable que sigue al pie de la letra

Kate Middleton no es solo una figura pública clave para la monarquía inglesa, sino que también es una referente de la moda internacional y el lifestyle. Entre la recuperación de su salud, la maternidad y su apretada agenda, la royal comparte los secretos que le permiten mantener una vida equilibrada, y saludable. Algunos medios como The mirror y The daily dieron a conocer cómo se conforma la dieta integral y rica en fibra de la esposa del príncipe Guillermo.

Kate Middleton

La princesa de Gales sostiene una dieta variada que prioriza los alimentos de origen vegetal. Al igual que Meghan Markle, sus desayunos y meriendas consisten en batidos de col rizada, arándanos, espinaca y matcha. A este smoothie lo acompaña con copos de avena, yogurt o leche, fruta y frutos secos. También opta por licuados de frutos rojos y leche de almendras.

Al mediodía Kate prefiere almorzar ensaladas y fruta, combinación que aporta numerosos beneficios al organismo ya que son fuentes esenciales de vitaminas, minerales y antioxidantes, que refuerzan el sistema inmunológico y mejoran la calida de la piel.

Kate Middleton

La royal evita el consumo en exceso de las carnes rojas y blancas, los alimentos ultraprocesados y los dulces, aunque suele consumir pollo y algunos tipos de pescados en cantidades reducidas. Ahora bien, cuando el deber llama y tiene que cumplir con viajes oficiales, la princesa tiene decretado por protocolo real no consumir mariscos.

Esta manera de alimentarse no solo refleja una elección consciente y alineada con su estilo de vida, sino también una estrategia de cuidado integral frente a los desafíos de salud que atravesó. Tras el diagnóstico de cáncer, su compromiso con una dieta basada en vegetales, rica en antioxidantes y baja en procesados cobró aún más fuerza.

Kate Middleton junto al Príncipe Guillermo

En cada comida, la princesa de Gales busca reforzar su sistema inmune, mantener estables sus niveles de energía y proteger su organismo. Para Kate Middleton, la nutrición se volvió una aliada esencial en su recuperación y una herramienta diaria para preservar su bienestar.

J.O