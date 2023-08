El príncipe Harry no logra cesar los conflictos con la prensa británica, a quienes demandó en la Justicia acusándolos de difundir información falsa que perjudica su intimidad y de intervenir las línea telefónicas para revelar datos privados cuando vivía en el Palacio de Buckingham. Ahora, el duque de Sussex sufre las burlas de la prensa sobre su calvicie.

La prensa británica se burla de la calvicie del príncipe Harry

A principios de este año el marido de Meghan Markle protagonizó una intensa semanas de juicios en Inglaterra tras demandar a la Editorial Associated Newspapper Limited, dueña del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, por haber publicado información obtenida mediante el espionaje e información falsa para perjudicar su reputación.

Incluso, acusó, en su autobiografía Spare, al príncipe Guillermo de haber hecho un tratado económico con dichos medios para no llevarlos a la Justicia. Si bien aún no hubo un resultado contundente, la Editorial reconoció que se realizó espionaje de una de las revistas que ya no se producen hace muchos años, pero el tribunal no lo consideró suficiente para levantar el caso.

La cabellera natural del príncipe Harry

Sin embargo, los medios no cesan en los conflictos con el hijo menor del rey Carlos III y ahora se burlan de su calvicie. Mediante Better up, la página de tecnología sobre la salud mental en donde Harry es Director de Impacto desde 2021, se publicaron unas fotografías del duque de Sussex en donde su pelo luce muy distinto a las fotografías de los últimos años.

En guerra con el marido de Markle, el Daily Mail publicó un artículo titulado "El misterio del cabello de repuesto" para demostrar que el príncipe Harry miente acerca de su aspecto físico, al igual que lo hizo en una portada de la revista Time en 2021, donde su cabello parecía más pomposo y oscuro.

La comparación del Daily Mail para demostrar que la primera foto está intervenida y burlarse de la calvicie del príncipe Harry

La editorial tomó las fotografías del duque durante el torneo de polo junto al deportista argentino para demostrar que se usó photoshop en la fotografía que publicó Better up, de esta manera dejan a la vista que no se podría haber usado otra herramienta ya que no habría habido tiempo de que pase por el quirófano para una intervención.

A su vez, el Daily Mail destaca que el príncipe Harry se burló de la calvicie de su hermano, Guillermo, príncipe de Gales, en su autobiografía y ahora es él quien se encuentra en la misma situación. El duque de Sussex no se pronunció al respecto, pero esto podría empeorar la situación en el juzgado.