La princesa Leonor ya ingresó esta mañana a la Academia Militar para continuar con su formación protocolar como futura reina de España. La adolescente de 17 años llegó acompañada de sus padres y se encontró con un malón de gente y periodistas que quería escuchar sus primeras palabras. El emotivo abrazo con la reina Letizia será la foto de todas las portadas.

Hace semanas atrás España celebraba la graduación de Leonor del internado de Gales, donde se graduó del Bachillerato Internacional junto a la princesa Alexia de Orange. Hoy, la nación celebra el comienzo de la formación militar de la princesa para cumplir con el protocolo de Estado.

La adolescente aprovechó el verano para entrenar junto a su madre para los desafíos de destreza física que deberá afrontar. La hermana de la infanta Sofía no estuvo obligada a realizar las pruebas, pero ella decidió realizarlas igual para no abusar del privilegio y para no quedar en desventaja.

Esta mañana, la familia real española llegó a la Academia Militar de Zaragoza para despedir a su primogénita. Leonor ingresó después del ingreso de los demás alumnos para resguardar la seguridad de sus compañeros y para que no se generara un alboroto en la entrada. Los 4 miembros de la corona posaron frente a las cámaras y el rey Felipe VI dijo unas palabras para motivar a su hija.

La emotiva despedida de la princesa Leonor y Letizia Ortiz

La infanta Sofía despidiendo a su hermana

Hace unos días atrás, la ministra de Defensa se acercó hasta la academia para evaluar las condiciones en las que estaría la futura reina. Esto se debe a que, una vez que la princesa de Asturias cumpla la mayoría de edad, pasará a ser potestad del Estado y no lo seguirá siendo de sus padres.

El plan de estudios que le tocará afrontar le exige realizar dos años en uno para completar su formación en solo 2 años y no 3 como el resto de los alumnos. Es decir, desde el día de hoy comienza su primer año y cuando jure la bandera a comienzos de octubre se dará inicio a su segundo ciclo militar.

El saludo del rey Felipe VI a su heredera

La princesa Leonor no tendrá el privilegio de una habitación individual y podrá compartirla hasta con 11 compañeras más. Pero quienes sí tendrán una habitación aparte son el grupo de seguridad que se encargará de vigilarla y asistirla en los problemas que tenga. A su vez, la joven renunció al sueldo de 400 euros que el Ministerio de Defensa le paga a los militares en formación para solventar sus gastos.