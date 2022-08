En junio de este año, la Reina Isabel II celebró 70 años en el trono con un particular festejo. Durante un fin de semana de cuatro días, la monarca británica celebró el Jubileo de Platino que incluyó el conocido desfile “Trooping the Colour”, la famosa carrera de caballos Derby, el gran concierto “Platinum Party At the Palace” y un increíble Desfile de Cierre. Pero desde el lado personal, Isabel II está viviendo un gran año de pérdidas y en las últimas horas se confirmó la muerte de una de sus amigas más cercanas.

La Reina Isabel II recibe la peor noticia y enfrenta la muerte de una cercana amiga

En lo que va del año, la Reina Isabel II debió afrontar la pérdida de figuras cercanas, además del fallecimiento de Felipe de Edimburgo en abril del 2021. Según informó el Daily Express, ahora la monarca británica debe afrontar la muerte de Lady Myra Butter, una de sus amigas de la infancia, y es la tercera pérdida que enfrenta en lo que va del año.

La Reina Isabel II recibe la peor noticia y enfrenta la muerte de una cercana amiga

En diciembre del 2021 falleció la duquesa de Grafton, una de las más íntimas confidentes de Isabel II, y a los pocos días falleció Lady Farnham, su dama de compañía. En enero de 2022, falleció también Ivor Herbet, el periodista y entrenador de carreras de caballos, muy cercano a la monarca británica. Según informó el periódico británico, Lady Myra Butter falleció el pasado miércoles a los 97 años de edad en su residencia de Londres.

La amiga de la infancia de Isabel II fue descendiente del zar Nicolás I de Rusia y del poeta Alexander Pushkin, y era también nieta del Gran Duque Michael Mikhailovich de Rusia y la Condesa de Torby. Lady Myra Butter perteneció al círculo más íntimo de Isabel II y el Felipe de Edimburgo, y sus fotos y recuerdos aparecieron en varios documentales oficiales que compartió la Casa Real británica en los últimos años.

La Reina Isabel II recibe la peor noticia y enfrenta la muerte de una cercana amiga

Junto a la Reina Isabel II, Myra Butter compartía el amor por las carreras de caballos, y fue nombrada Comandante de la Real Orden Victoriana en 1992.

El príncipe Carlos sigue sumando escándalos y ahora se lo vincula a la familia de Osama bin Laden:

En junio de este año, el príncipe Carlos se ubicó en el ojo de la tormenta al recibir una maleta con tres millones de euros por parte del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Ahora, el heredero al trono británico vuelve a protagonizar un nuevo escándalo, luego de que el Times of London asegurara este domingo que la organización benéfica de Carlos habría recibido una donación de 1,19 millones de euros por parte de la familia de Osama bin Laden.

El príncipe Carlos sigue sumando escándalos y ahora se lo vincula a la familia de Osama bin Laden



Según Times of London, la Fundación Benéfica del príncipe Carlos recibió la millonaria cifra por parte de Bakr bin Laden y Shafiq bin Laden, los hermanastros del líder de Al-Qaeda.

El periódico británico aseguró que Carlos de Inglaterra fue quien negoció el pago de la suma en una reunión privada en su residencia Clarecen House, junto a Bakr bin Laden. Además, puntualizó que los asesores del heredero al trono británico le sugirieron que rechace el dinero debito al ataque terrorista de Al-Qaeda a las Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva York, donde murieron 67 británicos.

Desde el entorno de Clarence House, los portavoces niegan dicha afirmación y aseguraron que la donación fue aceptada pero no fue el príncipe quién tomó la decisión final. Quienes aceptaron la donación fueron los fideicomisarios de la Fundación y “concurrió la debida diligencia para aceptarla”.

Desde 1979, la Fundación Benéfica del príncipe Carlos concede dinero a los solicitantes de becas y subvenciones en seis categorías distintas: patrimonio y conservación, educación, salud y bienestar, medioambiente y áreas rurales, e inclusión social. En medio de los escándalos que sacuden a la monarquía británica, el diario The Telegraph aseguró que el príncipe Carlos y su hijo, el príncipe Guillermo celebraron una cumbre para decidir el futuro de la monarquía durante las próximas dos generaciones, tras la muerte del duque de Edimburgo en abril de 2021.

FF