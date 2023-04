Dicen que algunas prendas nunca pasan de moda y que todo vuelve. Lady Di fue el ícono de la moda en los 80 y sus must siguen siendo tendencia aún hoy.

Pero uno de los infaltables de la Princesa de Gales están en su punto álgido este 2023 y prometen volver con todo: los mocasines.

Lady Di y los zapatos que estarán de moda en 2023. Foto: AFP

Lady Di tenía a este calzado como su comodín que ahora logró traspasar edades: no hay límites para este zapato que, además de cancheros, son cómodos y van con cualquier outfit. La marca Tod´s lanza una línea de mocasines en todos los colores y materiales para todos los gustos.

Lady Di y sus clásicos mocasines.

Uno de los modelos que también logró imponerse como ícono de la temporada 22/23 fue la del diseño bicolor, los que Lady Di eligió en 1994. En una de sus fotos en la calle, la Princesa apareció con estos zapatos de color blanco y marrón que combinaba con jean chupín blanco.

La marca Tod's reversiona estos clásicos de Lady Di para todos los gustos

Lady Di , ícono de la moda: el por qué dejó de vestir Chanel

Lady Di era una de las figuras más distinguidas que elegía Chanel para sus viajes protocolares y sus eventos.

Sin embargo, la princesa dejó que esta prestigiosa marca sea parte de su closet por un triste motivo: el divorcio con el futuro Rey Carlos.

Fue el diseñador australiano Jason Brundsdon quien detalló la repentina decisión de Diana. La situación se dio durante un viaje a Australia cuando se estaba preparando para una de sus presentaciones oficiales. Él le recomendó que utilizara unos zapatos de la marca y ella se negó.

Tal como contó el realizador Lady Di le dio sus argumentos. "Estaba revisando todo el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace. Ella respondió negativamente y yo no pude evitar preguntarle el por qué. A ello me dijo lo siguiente: ‘No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos’”, explicó.