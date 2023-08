El príncipe Harry está entrando en la misma etapa que su hermano Guillermo, príncipe de Gales, respecto a la calvicie y parece ser que es un aspecto que lo atormenta. El duque de Sussex fue objeto de burla de la prensa y hasta se realizaron memes en su contra para burlarse del uso del photoshop.

Los memes sobre el príncipe Harry y el photoshop que usó para esconder su calvicie

El marido de Meghan Markle aun no termina sus juicios a los medios de comunicación de la editorial Associated Newspapper Limited, dueña del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, por haber obtenido información de su vida privada mediante espionaje telefónico y haberla difundido con fines de dañar su reputación.

Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para la editorial de abstener a hacer comentarios en sus medios sobre el uso de photoshop del príncipe para esconder su calvicie. Hace algunos días atrás, Harry posó para las cámaras de Better Up, la asociación de salud mental en donde es presidente, y utilizó distintas herramientas digitales para modificar el aspecto de su cabello.

La burla al príncipe Harry por su calvicie

Inmediatamente, todos los medios comenzaron a referirse al uso del photoshop como "El misterio del cabello de repuesto". Esto llegó hasta los usuarios que no se contuvieron de compartir distintos memes para burlarse del hijo menor del rey Carlos III. El más viral de todos en donde lo ilustraron con una melena pelirroja en donde señalan que parece un superhéroe o la Sirenita.

El príncipe Harry como la Sirenita

Y el siguiente meme que más se viralizó fue el una foto comparativa con un mono, señalando que "Si sigue agregándose pelo y cambiando su color terminará pareciendo un mono". Por el momento, el príncipe Harry no se pronunció al respecto, pero muchos señalan que es su karma por burlarse de la calvicie de su hermano en su autobiografía.