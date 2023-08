Máxima Zorreguieta es una de las figuras monárquicas más importantes de la actualidad. La argentina tiene un estilo muy sofisticado, pero ella misma estableció su propio protocolo pudiendo lucir prendas que no siempre van acorde a la moda que caracteriza a la realeza. Con una camisa geométrica y estampada, la reina volvió a marcar tendencia.

Máxima Zorreguieta deslumbró con un look geométrico en tonos terracota

La esposa del rey Guillermo se caracteriza por tener un estilo muy formal, pero sin dejar de probar las nuevas tendencias o moda disruptiva que podría hacerla pasar desapercibida si no fuera reina de los Países Bajos. Zorreguieta lleva la esencia argentina a la hora de elegir su vestimenta, ya que no tiene un protocolo tan formal como el de Kate Middleton.

Nuevamente retomando su agenda protocolar, Máxima se involucró en un proyecto para que las personas comiencen a retomar las acciones personales necesarias para cuidar su salud mental y que los espacios de trabajos no se conviertan en zonas de explotación laboral para agravar la situación.

El look geométrico de Máxima Zorreguieta

Los tonos de terracota que eligió Máxima Zorreguieta

La reina decidió su outfit en base a la ocasión y no optó por un vestido despampanante, sino más bien por una camisa que se robó todas las miradas. Se trata una prenda con un estampado de figuras geométricas y abstractas en distintos colores dentro de la paleta de tonos del color terracota.

Máxima Zorreguieta

Para no romper la armonía del look, la argentina la combinó con un pantalón holgado de un tono anaranjado cálido que acompañó con unos zapatos de suela chata. Esto llamó la atención, ya que Máxima Zorreguieta suele lucirse con muchas joyas, cosa que está vez no hizo, y con tacones finos. Sin embargo, se destacó con su cartera de rana, cuya manija es una pequeña escultura de esta especie animal.