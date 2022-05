C on la simpatía de siempre y una gran sonrisa iluminando su rostro, Máxima (50) llegó hasta Deventer, en la zona de Salland, para la entrega de los “Premios Four Freedoms” y lo hizo junto a su suegra, la reina emérita Beatriz (84), y al rey Guillermo (54).

Y una vez más, como es su costumbre, impactó con un outfit en verde, uno de sus colores fetiche. Un vestido de Natan, que estrenó en septiembre del 2021, de manga kimono, con estampado de flores de almendro en tonos morados e íntegramente plisado.

Máxima Zorreguieta y su objeto "fetiche": cuál el accesorio que no falta en su guardarropa. Foto: guacamouly.com

Lo acompañó con cartera, guantes, zapatos, cinturón XL y uno de sus sombreros preferidos, una pamela de Fabienne Delvigne en color bordó en combinación con las ramas del print de su vestido. Y completó su look con aros de piedras verdes y moradas, brillantes, amatistas y esmeraldas, tal como la mostró el sitio guacamouly.com

Màxima Zorreguieta le dijo adiós a su dama de compañía y ya tiene reemplazante

Máxima Zorreguieta le dio descanso a la legendaria Ottoline “Lieke” Gaarlandt y ya cuenta con una nueva "favorita".

“Las damas de compañía mueren en funciones, y a pesar de eso Máxima habría jubilado a Lieke. Si bien es una distinción, esta es una decisión que no está bien visto", dijeron a CARAS fuentes cercanas a la Realeza.

“Fue una mujer que Beatriz le impuso por años, ya que es su íntima amiga, y fue quien educó a Máxima para ser princesa y luego reina consorte de los Países Bajos” aseguró la misma fuente.

Tras 29 de servicio a la corte, la veterana de un grupo de cuatro hofdames se despide de su papel de “Gran Maestra” para cederlo a “Bibi” den Beer Poortugael, la nueva favorita de Máxima.

