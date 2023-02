Uno de los axiomas de la Teoría de la comunicación humana reza que “es imposible no comunicar” y al parecer Meghan Markle lo tiene muy claro. A tal punto que para la docuserie que se pudo ver en Netflix y que revolucionó a la corona británica, la esposa de Harry cuidó cada detalle.

Meghan Markle sabe que los gestos, la vestimenta, el espacio tienen más potencia comunicativa que las palabras y lo puso de manifiesto en cada escena de “Harry y Meghan”. Su estilo catalogado como “power casual” emitió un mensaje rotundo hacia la sociedad británica.

El estilo de Meghan Markle fue cestilo catalogado como “power casual”

Cuando los duques de Sussex decidieron dejar la vida palaciega y mudarse a Estados Unidos, la actriz replanteó todo su guardarropa y cambió radicalmente su estilismo. Una de las primeras imágenes de Meghan tras la decisión la muestra con un look totalmente diferente a los que usaba cuando tenía pautada una agenda protocolar del palacio.

Meghan eligió prendas de lana para dar un mesaje a la audiencia

Se pudo ver a Meghan en un parque luciendo unas botas Sienna de la firma Kamik. El calzado tiene un valor de 140 euros, son muy cómodas y están en las antípodas de los zapatos clásicos que usaba anteriormente, pero la nota característica es que esa firma sigue un programa de reciclaje y se esfuerza por reducir su huella de carbono. Acompañó ese look con unas calzas, atiendo impensado para la vida de una princesa.

En la docuserie “Harry y Meghan” cada look tuvo como objetivo emitir un mensaje. Por eso optó por joyas muy discretas y mucha presencia de ropa de lana, la idea era mostrar el calor del hogar. Los suéteres, las mantas ofrecen una mirada al interior de su casa, a su vida privada.

Meghan con un look que se volvió viral

Meghan no pasa desapercibida, “Wall Street Journal” hace referencia respecto de estos detalles a una estética ‘power casual’. Una de las escenas más comentadas de la esposa de Harry es en la que aparece con un pullover de lana merino de La Ligne sobre un pijama de Bonne Nuit y, por supuesto y de forno una manta de Hermès que se volvió viral.

La marca que más luce Markle en el documental es “La Ligne”. En el tercer episodio, Meghan afirma que cuando estaba en Inglaterra no usaba prendas de colores llamativos y dijo: “Yo pensaba que nunca podrías llevar los mismos colores que la reina en un evento grupal, y tampoco estaría bien visto que llevaras las mismas tonalidades que otras personas más sénior de la familia, así que pensé: ¿qué colores no se van a poner las demás? Camel, beige y blanco. Y por eso llevaba tonalidades apagadas que, a su vez, me ayudaran a mezclarme", expresó.

La Ligne, una de las marcas mas usadas por Meghan

Los accesorios y joyas también comunican, por eso no es casual que luciera el reloj de Cartier Tank Française, una pieza que también usó Diana Spencer, si bien no se confirmó si es el reloj de la princesa de Diana de Gales es un recurso para que la audiencia asocie a Meghan con Diana. Los duqes de Sussex piensan en todo, cada look, ya sea en el hogar o en eventos, están estudiados hasta en el más mínimo detalle, nada queda librado al azar.

GR