Felipe VI es uno de los invitados confirmados para la asunción de Javier Milei el próximo 10 de diciembre de 2023. El monarca podría venir acompañado de su hija menor, la infanta Sofía y sería su primera vez en las calles de Buenos Aires luego de un intenso año de deberes reales.

Por qué hay posibilidad de que la infanta Sofía viaje a Argentina con Felipe VI para la asunción de Javier Milei

El presidente electo se encuentra en la cuenta regresiva para dar por comenzado de manera oficial su gestión presidencial. Como se acostumbra todos los 10 de diciembre que se realiza el traspaso de mando, muchos líderes mundiales asistirán para mostrar apoyo y prosperidad en el nuevo gobierno.

El monarca española será uno de los presentes en la Casa Rosada y existe la posibilidad de que viaje acompañado de su hija menor, la infanta Sofía. La adolescente comenzó este año sus estudios secundarios en el Internado de Gales, el mismo donde estudió su hermana mayor el Bachillerato Internacional.

La familia real española en el Internado de Gales

Según explicó Nuria, la influencer española especializada en realeza, Sofía comenzará sus vacaciones a partir del 8 de diciembre de 2023. Ese día estará en España junto a sus padres y no volverá al internado hasta principios de enero. De esta manera, la infanta podría tener un lugar reservado en el avión con destino a Buenos Aires y un asiento en la Casa Rosada para ver el traspaso de banda presidencial a Milei.

La princesa Leonor, por su parte, está muy dedicada a su formación militar. Sus vacaciones empezarían el 22 de diciembre, dos días antes de Navidad, y regresaría a la Academia Militar de Zaragoza en una fecha parecida a la de su hermana. Por lo que la futura reina solo tendrá poco más de una semana para relajarse.

El bastón presidencial de Javier Milei, con un león tallado

Desde el palacio real no hubo información sobre si Felipe VI viajará acompañado de su esposa o la infanta Sofía, pero sí está claro que dará el presente con el objetivo de reforzar los lazos con nuestro país y establecer un buen vínculo con Javier Milei. Argentina está a punto de ingresar en una nueva etapa.