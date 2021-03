Nació el 10° bisnieto de Isabel II: contratiempos y una llegada real en el baño

La nieta de Isabel II de Inglaterra, Zara Tindall, acaba de dar a luz a su tercer hijo. Además de la noticia por la llegada del niño, lo que más sorprendió es que la mamá no llegó a tiempo y tuvo que parir a su bebé en el piso del baño.

Llamado Lucas Philip Tindall fue recibido por su padre, el ex jugador de Rugby y actual conductor de TV, Mike Tindall que nació el 21 de marzo a las 6 PM y pesó 3,75kg.

El marido de Zara dio a conocer la noticia en su espacio virtual "The Good, The Bad, The Rugby", un nuevo bisnieto para la reina y el príncipe Felipe.

Según el marido de Zara, el niño nació en el suelo del baño de la casa. "Fue todo muy deprisa y no llegamos al hospital", dijo el orgulloso padre y agregó: "Nació en el suelo del baño así que sí, fue ir corriendo al gimnasio, agarrar una colchoneta, llevarla al baño, ponerla en el suelo, toallas, y respirar, respirar, respirar". dijo emocionado por la anécdota.

El matrimonio vive en una finca de la familia real, cerca de la princesa Ana, madre de Zara. Se casaron en 2011 y ahora tienen 3 hijos: Mía, de 7 años, Lena de 2 y el recién nacido Lucas que ocupa el puesto 22 en la línea de sucesión al trono de Inglaterra.

Una portavoz de la pareja dijo: “Zara y Mike Tindall están felices de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Lucas Philip Tindall”. El niño es el décimo bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo y el vigésimo segundo en la línea de sucesión al trono.

