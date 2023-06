Meghan Markle es una de las figuras más escuchadas en las plataformas de streaming a partir de su podcast en Spotify, donde la duquesa de Sussex habla de las etiquetas que las mujeres deben enfrentar para hacerse un lugar en el mundo laboral. Sin embargo, se conoció la noticia de que no habrá una segunda temporada y todo apuntaría a desacuerdos con la empresa por los altísimos costos.

Por qué el Podcast de Meghan Markle es el más caro del mundo para Spotify

Días después de la coronación de Carlos III, donde Meghan no estuvo presente, la duquesa reapareció en público para la entrega de un premio al cual estaba nominada por su podcast "Archetypes", donde entrevistó a mujeres importantes como Serena Williams y María Carey para escuchar su relato en primera persona de los trabas que enfrentan las mujeres.

Un podcast conducido por una exactriz y miembro de la corona, de la mano del príncipe Harry, fue un boom para los oyentes, pero no para Spotify. La empresa firmó el contrato por 20 millones de dólares, el cual se basó en la importancia de ambas figuras a nivel mundial, en 2020 como pago al matrimonio, pero los problemas aparecieron cuando los duques no recibieron todo el pago porque no llegaron a la productividad pactada, según la revista Vanitatis.

El podcast de Meghan Markle

Si bien ambas partes anunciaron que decidieron seguir sus caminos separados, todo apunta a una mala inversión por parte de la compañía musical y que se da en medio de recortes dentro de la misma empresa. A su vez, parece que Meghan y Harry recibieron una orden para que dejen de revelar aspectos íntimos de la corona.

Según fuertes cercanas al matrimonio, parece que los Sussex decidieron hacerse un lado de las polémicas declaraciones en contra del Palacio de Buckingham ya que "No tenemos más nada para decir". El podcast llegó a su fin y muchos esperaban escuchar un anuncio de la exactriz para una segunda temporada.



Sin embargo, desde el equipo de Meghan Markle anunciaron que seguirá hablando de estas cuestiones sociales y que encara otros proyectos para su futuro laboral. Su futuro no está en Spotify, pero aprovechará otras plataformas para seguir creando contenido para su público.