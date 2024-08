Por teléfono y muy frío: así fue como el principe William dejó a Kate Middleton

La vida de Kate Middleton pasó por todas las etapas, las buenas y las malas. Es por esto que la idea de que la historia de la princesa de Gales sea un libro, se hizo realidad. Esto es así ya que el escritor Robert Jobson escribió una nueva obra sobre la mujer del príncipe William. "Catherine. The princess of Wales" se llama el nuevo proyecto del escritor y el medio Vanitatis dio detalles del mismo.

La portada de la biografía de Kate Middleton

Los fans de la historia de la realeza británica y, más específicamente, de la vida de Kate Middleton están ansiosos por leer esta nueva obra, es mucha la expectativa que hay. La princesa de Gales tomó más relevancia en la Familia Real luego de su diagnóstico de cáncer, el cariño de la gente se multiplicó por diez.

Esta nueva biografía revela los mejores momentos en la vida de Kate Middleton, pero también habla de los que no fueron tan lindos. Es así que en esta obra se habla de su relación con el príncipe William y de cuándo se rompió el vínculo con sus cuñados, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

El día que el príncipe William dejó a Kate Middleton por teléfono

Cuando la relación del príncipe William y Kate Middleton comenzó nunca se creyó que iba a terminar en una boda y un vínculo tan fuerte con tres hijos en común. La biografía de la princesa de Gales revela el momento en el que la pareja real no estaba tan unida y tampoco era clara la relación.

El príncipe William y Kate Middleton

La obra sobre Kate Middleton cuenta la ruptura con el príncipe William en el año 2007. Lo que no se sabía y revela la biografía es cómo se produjo la ruptura y si fue de mutuo acuerdo o no. "Catherine. The princess of Wales" saca a la luz que fue el príncipe William quién dejó a Kate, lo que sorprendió es que fue de una manera dolorosa y fría.

El día que el príncipe William dejó por teléfono a Kate Middleton

"De repente, Guillermo la telefoneó para sugerirle que se separaran. Le dijo que los dos necesitaban 'un poco de espacio' para 'encontrar su propio camino' y que no podía proponerle matrimonio", dispara la biografía de Middleton. Además, agregó que fue una conversación de 30 minutos donde llegaron a la conclusión que querían cosas diferentes.

"Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que Guillermo ponía punto final a su relación, parecía que era el momento definitivo", cuenta la biografía.

El príncipe William y Kate Middleton el día de su boda

Finalmente la relación entre el príncipe William y Kate Middleton se recompuso, se casaron y hoy tiene una hermosa familia juntos. El heredero al trono la acompaña en este difícil momento que pasa la princesa de Gales.

La relación tensa que hay entre Kate Middleton y el príncipe William con Meghan Markle y el príncipe Harry

La relación entre las parejas de la realeza está rota, casi que no hay chances de que se recomponga. Es un vínculo que está podrido entre Kate y el príncipe William y su cuñado y hermano, el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle.

Kate Middleton y el príncipe William junto a su hermano y cuñado el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle

En los eventos públicos que compartieron saben muy bien fingir demencia, pero nadie se cree que se lleven bien. Las parejas no se soportan pero hubo un momento culminante donde todo se terminó de romper. Esto fue dos días después de la muerte de la Reina Isabel II.

Las puertas de Windsor se abrieron y el príncipe William, Kate Middleton y los duques de Sussex salieron a agradecer las muestras de cariño de los ciudadanos por lo sucedido. La biografía de la princesa de Gales explica que fue el heredero al trono quien llamó a su hermano para hacer juntos el paseo.

La famosa caminata de las parejas reales

La biografía de Kate cuenta que fue el peor momento que vivió la princesa, "Admitió ante un miembro de la familia que tal era el grado de resentimiento entre las parejas, que la caminata había sido lo más difícil que había tenido que hacer en su vida", cuenta la obra de Robert Jobson.

C.S.