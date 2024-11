La princesa de Mónaco, hija de la Princesa Charlene y el Príncipe Alberto II, sorprendió a todos con su elegante y encantador look en el reciente acto patriótico celebrado en la imponente catedral de San Nicolás. Con tan solo 9 años, la joven royal deslumbró con un conjunto que combinó tradición y estilo, reafirmando su posición como una de las mini influencers de la moda real.

La más pequeña de la dinastía Grimaldi desplegó su elegancia este martes 19 en una festividad patria en Mónaco con un look similar al de su madre Charlene. En este acto fue acompañada de su mellizo, Jacques, quien también se mostró con un pequeño uniforme militar posando junto a su hermana.

El look de la princesa Gabriella de Mónaco para el Día de la Patria

Como cada 19 de noviembre, este año volvió a celebrarse una de las fechas más importantes para el principado, el Día de Mónaco. Al evento realizado en la catedral de la ciudad asistieron Alberto II, Charlène con Jacques y Gabriella, así como también las princesas Carolina y Estefanía con sus respectivos hijos y parejas.

Con un abrigo sastre en color celeste pastel y una delicada vincha con un moño chato, la pequeña Gabriella, destacó su glamour sofisticado. Al igual que su madre, llevó un saco largo con botonadura doble, pero que a diferencia del traje de Charene, que combinó el abrigo con un pantalón del mismo color, el de la pequeña princesa se ampliaba en la parte inferior hasta las rodillas. Además, en la parte inferior cuenta con un delicado bordado de pequeñas flores que se replican en el cuello de la parte superior.

Otro detalle que terminó por coronar la vestimenta real de la princesa, fue el prendedor de oro blanco con diamantes que podía verse en el lado izquierdo de su abrigo. Este detalle hizo que optase por complementar el look con unas medias can can del mismo color. El vestido y el abrigo permitían gran protagonismo del calzado, por lo que utilizó unas delicadas ballerinas en composé con el resto del outfit.

La imagen de la infanta en el Día de Mónaco denotó el refinamiento propio de la familia Grimaldi que no dejó al azar la indumentaria que portaron los hijos de Charléne y Alberto II de Mónaco. La pequeña Gabriella con su flequillo y estilo tan característico comienza a pisar fuerte con sus ballerinas dentro de las mini influencers de la realeza.