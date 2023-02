Scoop: Netflix reveló que actor interpretará al príncipe Andrés en su nueva película

‘Scoop’ es la nueva película que se encuentra produciendo Netflix desde mediados del 2022 y que aún no tiene fecha de estreno. El film dirigido por Philip Martin, mostrará la historia detrás de la polémica entrevista que dio el príncipe Andrés en el ciclo ‘Newsnight’ de BBC en 2019, donde confesó su amistad con el magnate Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés en la entrevista con la BBC (AP)

La nueva película de Netflix es una adaptación del libro ‘Scoops: Behing The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews’ de Sam McAlister, que narra cómo empezó la caída del hijo favorito de la Reina Isabel II, mostrando el procedimiento seguido por la cadena BBC y el palacio de Buckingham para negociar la polémica entrevista.

Rufus Sewell interpretará al príncipe Andrés en la nueva película de Netflix

“Estoy encantado de dirigir esta película para Netflix y, junto con un reparto extraordinario, de llevar a la pantalla el revelador relato de información privilegiada de Sam McAlister. Quiero sumergir a la audiencia dentro de la impresionante secuencia de eventos que llevaron a la entrevista con el Príncipe Andrés, para contar una historia sobre la búsqueda de respuestas, en un mundo de especulaciones y recuerdos variados” aseguró Philip Martin, director de la pelicula.

Rufus Sewell y Gillian Anderson son parte del elenco de Scoop

En las últimas horas, la plataforma de streaming dio a conocer el casting de Scoop. El príncipe Andrés será interpretado por Rufus Sewell, mientras que Gillian Anderson se pondrá en los pies de la ex presentadora de noticias de la BBC Emily Maitlis. Por su parte, Billie Piper y Keeley Hawes interpretaran al productor de televisión Sam McAlister, que negocio la entrevista, y la ex secretaria privada del royal, Amanda Thirsk.

Escándalo Real: el Rey Carlos III desalojó al príncipe Andrés del palacio de Buckingham

El Rey Carlos III puso distancia con su hermano, el príncipe Andrés y decidió desalojarlo del palacio de Buckingham. La tajante decisión se dio a 5 meses de la muerte de la Reina Isabel II, luego de que la prensa lo vinculara al escándalo sexual relacionado con el caso Epstein.

Escándalo Real: el Rey Carlos III desalojó al príncipe Andrés del palacio de Buckingham

El príncipe Andrés fue notificado para no usar sus habitaciones en el Palacio de Buckingham. Chamber Floor no solo era un lugar para dormir, sino que también la utilizaba como piso de soltero tras su divorcio con Sarah Ferguson.

Según informó The Sun, al duque de York le notificaron que debe trasladarse a otro lugar si su intención es permanecer en Londres. “El Rey Carlos III ha dejado claro que el palacio de Buckingham no es lugar para el príncipe Andrés. Primero cerró su despacho el año pasado y ahora su dormitorio” dijo una fuente al periódico británico.

Escándalo Real: el Rey Carlos III desalojó al príncipe Andrés del palacio de Buckingham

A principios del 2022, el príncipe Andrés fue despojado de su puesto luego de resolver la demanda civil con una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien lo acuso por agresión.

Tras el ascenso al trono de Carlos III y una reorganización de los altos cargos militares reales, Camilla Parker Bowles asumirá el rol de coronel de la Guardia de Granaderos en el próximo Trooping the Colour.

