Uno de los sucesos con los que comenzó el 2023 fue el lanzamiento del libro del príncipe Harry de Inglaterra, en donde el monarca desnuda algunos de los secretos más íntimos de su vida y de la familia real. El libro ya es un éxito de ventas, y los hechos que devela son el dolor de cabeza de la corona británica.

Pero uno de los detalles más tristes del libro es su nombre: si bien en castellano se tradujo como “En la sombra”, su título original es “Spare”, que se traduce como “El repuesto”, y es que esa es la forma en la que el Príncipe siempre se sintió dentro de su núcleo familiar.

Portada del libro "Spare", del príncipe Harry, que en castellano se tradujo como "En la sombra".

En el libro, Harry cuenta que los miembros más importantes de la casa real se referían a él con ese apodo: el repuesto. Mientras Isabel II, el duque de Edimburgo, Carlos III e, incluso, Diana de Gales lo llamaban así, a su hermano Guillermo lo llamaban “The Heir”: “el heredero”.

En uno de los pasajes del libro, Harry narra parte de su experiencia familiar. "Resultaba mucho mejor, en mi opinión, no pensar en ciertos detalles, como la regla fundamental de los viajes reales: mi padre y William jamás podían ir juntos en el mismo vuelo, porque no debía existir ninguna posibilidad de que el primero y el segundo en la línea sucesoria al trono fallecieran de un plumazo. Sin embargo, a nadie le importaba un pimiento con quién viajara yo; el Repuesto siempre se podía reponer".

La reacción del hermano del Príncipe Harry a "En la sombra".

El libro produjo un fuerte impacto en el seno de la corona británica. Particularmente en el Príncipe Guillermo, del cual el libro cuenta cosas que, según afirma la periodista especializada en realeza del Sunday Times, Roya Nikkham, han dejado al príncipe “devastado”.

"Está terriblemente triste porque han salido cosas muy personales, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que él sabe de su hermano, él tiene sus propias experiencias con Harry, de cómo lo cuidaba. Sin embargo, creo que él siente que no es correcto salir a decir, esto no sucedió o sucedió de una manera diferente. No es la manera en la que él actúa" , contó Nikkham.

Harry y su hermano Guillermo han mantenido siempre una relación complicada.

Como es de esperarse, el libro desnuda oscuros aspectos de la familia real británica, en particular varios enfrentamientos que Harry y su pareja, Meghan Markle, mantuvieron con Guillermo y su esposa, Kate Middleton.

Por ejemplo, en 2019, Harry cuenta que se peleó con su hermano debido a que este llamó a Meghan Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. Según la descripción de Harry, Guillermo “lo agarró por el cuello de la camisa, rasgó su collar y lo tiró al suelo. “Caí sobre el cuenco del perro, que se partió debajo de mi espalda, y los pedazos me cortaron”, relata Harry.

Otra de las anécdotas del libro que lo tienen como villano a Guillermo es una de 2005, cuando Harry decidió asistir a una fiesta de disfraces lookeado como un oficial nazi, con todo y esvástica. Algunas fotos del Harry vestido como nazi llegaron a la prensa, y según afirma el libro, tanto Guillermo como Kate Middleton tuvieron que ver.