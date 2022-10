Quién es y a qué se dedica Martín, el hermano de Máxima Zorreguieta

El 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta y el entonces Príncipe Guillermo se casaron y la historia de ambos cambió para siempre. La de los argentinos también, que por primera vez veían a una mujer oriunda de Buenos Aires convertirse en parte de la corona de los países bajos. Y sobre todo, cambiaba la historia de la familia de Máxima que, si bien conocía lo que significaba tener un padre "reconocido", lejos estaban de saber de qué se trataba pertenecer a una familia de la realeza y mucho menos ser conocidos en el mundo entero. Martín Zorreguieta, el hermano de la reina, también vio su vida modificarse con el paso de los años.

La infancia y el origen de la familia de Martín Zorreguieta Cerruti, hermano de Máxima

Martín Zorreguieta nació en 1972 siendo hijo de María del Carmen Cerruti y Jorge Zorreguieta. El joven creció en un departamento de 120 metros cuadrados del elegante barrio Recoleta y su escolaridad tuvo lugar en el exclusivo Colegio Northlands. Su padre, el ya fallecido Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura militar comandada por general Videla.

Familia Zorreguieta-Cerruti

Tiene ascendencia vasca por parte de los Zorreguieta (Sorreguieta), originarios de un pueblo de Guipúzcoa, mientras que por el lado de su madre, María del Carmen Cerruti, Máxima tiene sus raíces familiares en Italia.

Tiene tres hermanos directos; Máxima, Juan y la fallecida Inés. Por el lado de su padre cuenta con tres hermanastras mayores, hijas del primer matrimonio de Jorge Zorreguieta con Marta López Gil.

Vida de Martín Zorreguieta, el hermano de la reina Máxima de Holanda

Martín Zorreguieta es, quizás, el más visible de los hermanos de Máxima gracias a su famoso restaurante Tinto Bistró ubicado en Villa La Angostura, patagonia Argentina. El local fue inaugurado hace más de una década junto a su socio y amigo Leandro Andrés . Además, Martín estuvo casado con Mariana, la hermana de Leandro y es el padrino de Olivia, la hija mayor de él.

Martín Zorreguieta

El hombre estuvo en pareja con Elizabeth del Río durante más de doce años. Junto a ella, que es maestra jardinera, comparten la pasión por la pesca con mosca. Este deporte solitario es uno de los preferidos del hermano de Máxima y lo aprendió cuando tenía tan solo ocho años.

En una entrevista con La Nación, Martín Zorreguieta habló de su mudanza a Villa La Angostura y contó "Me vine porque no quería vivir más en la ciudad y porque quería cambiar mi estilo de vida. Soy un amante de la naturaleza y este es uno de los tantos lugares que tiene Argentina –y el mundo– para desarrollar una vida en contacto con ella. La Patagonia es un refugio, un vergel con su propia mística y me encanta la vida que construí acá. Después de todos estos años, haberme ganado un lugar en una comunidad que me contiene me hace muy feliz".