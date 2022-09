Máxima Zorreguieta: así era su vida antes de ser Reina de los Países Bajos

El 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta y el entonces Príncipe Guillermo se casaron y la historia de ambos cambió para siempre. La de los argentinos también, que por primera vez veían a una mujer oriunda de Buenos Aires convertirse en parte de la corona de los países bajos. Hoy, Máxima Zorreguieta es reina de los países bajos pero, ¿habrá soñado alguna vez con esto?.

La infancia y el origen de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta nació en Buenos Aires el 17 de mayo de 1971 y creció en un departamento de 120 metros cuadrados del elegante barrio Recoleta, Su escolaridad tuvo lugar en el exclusivo Colegio Northlands. Su padre, el ya fallecido Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura del general Videla, un pasado que más tarde le pasaría factura a su hija en la corte holandesa.

Máxima junto a su padre Jorge Zorreguieta

La reina tiene ascendencia vasca por parte de los Zorreguieta (Sorreguieta) , originarios de un pueblo de Guipúzcoa, mientras que por el lado de su madre, María del Carmen Cerruti, Máxima tiene sus raíces familiares en Italia. Es la mayor de cuatro hermanos (Martín, Juan y la fallecida Inés) y la pequeña de sus tres hermanastras, hijas de un matrimonio anterior de Jorge Zorreguieta.

Dicen que Máxima fue una niña con un buena nivel académico en la escuela, aficionada al esquí, a la serie "La casa de la pradera" y a la repostería. Su madre la obligaba a hacer deporte y controlaba sus comidas para que bajara de peso. Máxima no llegó a sufrir anorexia como su hermana Inés, pero las dietas formaron parte de su rutina cuando era adolescente.

Máxima Zorreguieta y sus primeros pasos en la universidad

La reina de los Países Bajos tenía una carrera brillante antes de cruzarse con el futuro Guillermo Alejandro I. En 1988 ingresó en la Universidad Católica Argentina (UCA) para cursar la carrera de Economía, estudios que complementó con un trabajo de investigación en materia de software para el mercado financiero en la empresa Mercado Abierto S.A. También daba clases de inglés y de matemáticas a niños y adultos.

Máxima Zorreguieta de joven

En 1996, ingresó a trabajar en HSBC James Capel Inc. y se trasladó a Nueva York para ser la vicepresidenta del departamento de Ventas Institucionales en América Latina, un puesto que mantuvo durante dos años hasta entrar en Dresdner Kleinwort Benson. Luego, en 1999, empezó a trabajar en las oficinas de Deutsche Bank, de nuevo como vicepresidenta de Ventas Institucionales. Primero, en las oficinas de Nueva York y después, desde el año 2000 hasta el anuncio de su compromiso con el príncipe de Orange, en las de Bruselas.

Cómo se conocieron Máxima y Guillermo

Máxima y Guillermo se conocieron en España. Un buen día, ella recibió la invitación de su amiga Cynthia Kauffman para asistir a una fiesta en Sevilla. Quería presentarle a un joven que había conocido en la Maratón de Boston. Cuando le mostró su foto, Máxima no mostró mucho entusiasmo pero en la fiesta todo cambió.

El candidato la invitó a bailar. Pero su metro ochenta y tres y su falta de habilidad hicieron que ella le lanzara con desparpajo un: “You are made of wood” (sos de madera). Él lejos de enojarse quedó encantado con esa latina, espontánea, divertida y dueña de la sonrisa más encantadora del planeta. Él era Guillermo de Orange, en ese entonces príncipe de los Países Bajos. El flechazo para él fue inmediato. Para ella no tanto y así fue como armó sus valijas y regresó a Nueva York.

El amor no tardó en llegar y luego de un tiempo de noviazgo, la pareja se comprometió en 2001.Con un vestido de novia creado por Valentino, una tradicional tiara de diamantes que la novia aggiornó a su gusto y una puesta en escena de cuento de hadas sobre alfombra roja, el 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta contrajo matrimonio con Guillermo Alejandro.