En los últimos meses, la salud de la reina Camilla fue de gran preocupación para los británicos. Si bien pudo ser parte de algunos actos oficiales, la mujer del rey Carlos III continúa recuperándose, y los medios de comunicación afirman que podría tomar más tiempo del esperado. Después de mantener el silencio, la monarca le reveló a Rebecca English cuál es la enfermedad que padece. De esta manera, el Palacio de Buckingham tomó una tajante decisión respecto a los futuros eventos.

Reina Camilla

¿Qué enfermedad padece la reina Camilla y cuál fue la decisión del Palacio de Buckingham?

Desde hace unas semanas, la reina Camilla enfermaba por una infección en los pulmones, que contrajo luego de su viaje por Australia y Samoa. La misma le impidió continuar con sus responsabilidades reales y asistir a diversos actos oficiales. En los últimos días, la monarca aseguró que ya no tiene la infección, pero que padece de los síntomas algunos síntomas post-virales persistentes. Rebecca English, del Daily Mail, logró hablar con la mujer del rey Carlos III y detalló que lo que sufrió fue neumonía.

Reina Camilla

“No ha sido hospitalizada y ya ha terminado el tratamiento”, explicó la periodista. Sin embargo, y a pesar de aclarar que ya no padece de la enfermedad, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado, anunciando que la monarca se ausentará unos días de la vida pública, para poder terminar de recuperarse. De esta manera, pidieron a los medios y a los británicos preocupados que no se alerten si no la ven junto a su marido en algunos eventos oficiales.

Reina Camilla

Tras la emisión del mismo, la reina no asistió a la ceremonia de bienvenida en el Desfile de la Guardia de Caballos, siguiendo el consejo de los médicos reales. Directamente, la reina fue conducida al Palacio, para un almuerzo, en honor de la visita del jefe de estado Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y a la primera de sus tres esposas, Sheikha Jawaher. Camilla estuvo acompañada de su esposo, el rey Carlos III, y de aproximadamente 150 invitados.

La familia real

Con esta noticia, se puede confirmar que la reina Camilla se encuentra recuperándose de su neumonía, pero aún carga con los síntomas post-virales. Si bien pudo acompañar al rey en la bienvenida al Emir de Qatar y su esposa, no hay que perder de vista que la monarca debe priorizar su salud. Por eso, el Palacio de Buckingham tomó la decisión de que aparecerá en algunos eventos, dependiendo cómo va avanzando con el correr del tiempo, y buscó la tranquilidad de los británicos.

A.E