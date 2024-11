La reina Sofía se mostró, a sus 86 años, en diversos eventos solidarios alrededor del mundo. La madre del Felipe VI demuestra la energía y el compromiso que aún carga con las obligaciones de la realeza. Sin embargo, hubo un cambio en su vestuario que llamó la atención. La monarca decidió dejar de lado una prenda que era imprescindible en su estilo, para reemplazarla con algo más cómodo pero sofisticado.

La reina Sofía dejó de lado una prenda clásica y apuesta a una imprescindible para looks

La monarca entregó el XLI Premio Reina Sofía de Composición Musical al compositor Fabià Santcovsky Reschini por su obra “Concierto de los elementos: I&II”. Además, presidió de la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2024, y el acto conmemorativo del XIX aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En esa línea, estuvo en el XV aniversario de la entrega de la Enseña Nacional en su modalidad de Estandarte y en el acto oficial de celebración del Día del Alzheimer. Sin embargo, en todos esos eventos, se la vio con un nuevo estilo de moda que hizo que sorprendiera.

La reina Sofía solía preferir un atuendo de dos piezas con falda. Desde noviembre del año pasado, y sacando el caso de una boda y tres funerales, la madre de Felipe VI decidió reemplazarlo por el uso de pantalones sastreros. Esta prenda la comenzó a acompañar, dándole una comodidad única, y asemejándose a su familia, quienes suelen preferir un buen conjunto elegante y sofisticado. Las miradas recayeron en su nuevo look y aplaudieron su decisión.

Durante décadas, la reina Sofía fue una de las royals más fashion e icónicas en cuanto a moda. Le dio un espacio en su armario a marcas reconocidas como Valentino, así como a modistas y modistos españoles como Margarita Nuez, las hermanas Molinero, Elio Berhanyer, Tony Benítez, Pertegaz y Alejandro de Miguel. Todos ellos supieron entender a la perfección el estilo protocolar pero único de la monarca, quien ahora decidió abrazar un nuevo atuendo.

De esta manera, la monarca dejó de lado los vestidos y las faldas para poder concentrarse en los trajes y pantalones de clase. Sus looks los suele acompañar de chaquetas y americanas. Sin embargo, no saca de su estilo los numerosos y valiosos broches-joya con los que hace resaltar su look. La Reina Sofía se dio la posibilidad de hacer un rotundo cambio que la ayudó a sentirse más cómoda con las diversas actividades que continúa haciendo para la Casa Real Española.

