Revelan el nombre de la beba de Pippa Middleton

Pippa Middleton, dio a luz a su tercera hija en junio, aunque hasta el momento no se sabía el nombre de la beba.

Este martes, desde la web oficial de la revista People, revelaron el gran misterio.

Además, contaron que el nombre elegido tiene una conexión con el de Lilibet, la hija de Meghan Markle y el Príncipe Harry.

Pippa Middleton embarazada por tercera vez / Foto: AFP.

Según el medio americano, la hermana de Kate Middleton y su marido, James Matthews, decidieron llamar Rose a su tercera hija.

En la web cuentan que el nombre deriva del latín "rosa", que hace referencia a la flor, y se sitúa en el puesto 61 de los nombres de niña de 2020 en Inglaterra, según NameBerry. Además, dicen que las rosas son también la flor del mes de nacimiento de junio.

Pippa Middleton / Foto: Guacamouly.com

Por otra parte, en People informar que Rose tiene una dulce conexión con la hija de un año de Meghan Markle y el Príncipe Harry, que también tiene un nombre inspirado en una flor. El duque y la duquesa de Sussex llamaron a su niña Lilibet en honor a la abuela de Harry (Lilibet era el apodo de la reina Isabel en su infancia), pero la llaman Lili. Por eso señalan que el nombre de Lili tiene un significado extra ya que la madre de Meghan, Doria Ragland, llamaba a su hija con cariño "Flor". En una entrada de su blog en su sitio de estilo de vida ya desaparecido, The Tig, Meghan compartió sus apodos, escribiendo: "Meg, MM, M&M y Flower (que mi mamá me ha llamado desde que era pequeña)".

La importante decisión que tomó Pippa Middleton al dar a luz a su tercera hija.

Según informó People, Pippa Middleton dio a luz a Rose en el hospital londinense St. Mary, donde también nació su primogénito Arthur Michael William en 2018, y Grace Elizabeth Jane en 2021. Tras el nacimiento de su tercera hija, Pippa Middleton, dicen, acaba de decidir dejar Londres.

Pippa Middleton es una fanática del deporte y acaba de finalizar su segunda carrera: se graduó en un máster en Educación Física, Deporte y Alfabetización. “Siempre practiqué ejercicio físico y me encanta estar con los niños. Buscaba maneras de combinar estas dos pasiones y me di cuenta de que no hay suficiente información sobre la actividad física en los primeros años de vida de los niños. Quería saber más, no solo por mis propios hijos, sino para trabajar en este ámbito y hacer hincapié en la importancia de estar en movimiento desde edades muy tempranas” expresó la hermana de la duquesa de Cambridge en diálogo con Vanity Fair.

Pippa Middleton / Foto: Guacamouly.com

Pippa Middleton sin tener sangre royal consiguió su propia fortuna, un marido empresario, formar una familia feliz y vivir en un palacio, sin ninguno de los dolores de cabeza que tiene que soportar Kate por relacionarse con los Windsor. Mientras transita una nueva etapa en su vida, Pippa decidió dejar Londres para mudarse a Berkshire, donde acaban de adquirir una propiedad valuada en casi 18 millones de euros, y donde sus hijos podrán transitar una infancia en contacto con la naturaleza y cerca de sus abuelos.