Revelan cuál es el dulce favorito de la reina Isabel II

Como es de público conocimiento, la reina Isabel II es fanática de los dulces, especialmente de los chocolates. Su exchef Darren McGrady reveló una vez en una entrevista: “Le encanta el chocolate. Ese era su favorito y tiene que ser chocolate amargo. Cuanto más oscuro sea el chocolate, mejor”. Y ahora, una de sus marcas de chocolate preferidas ha desvelado los sabores preferidos por la monarca.

Revelaron cuál es el dulce favorito de la reina Isabel II

Según Adam Lee, chocolatero en jefe de Charbonnel et Walker, la reina tiene "gustos muy florales" y tiene una lista de sus selecciones favoritas de de la marca. Charbonnel et Walker se fundó en Bond Street en Londres en 1875 cuando el rey Eduardo VII le pidió a su chocolatera predilecta, Madame Charbonnel, que se mudara de París a Londres. Hoy en día, es uno de los pocos chocolateros que tiene una licencia con la reina.

En una aparición en Billion Pound Bond Street de ITV, que se filmó para ver cómo sobrevivían los minoristas de lujo durante la pandemia, Lee dijo: “La reina tiene una lista de chocolates favoritos con nosotros. Pero no puedo contárselo directamente a usted”.

“Sin embargo, puedo decir que tiene gustos muy florales, que pueden ser evidentes si miramos los chocolates un poco más tarde... pero tal vez deberíamos comenzar con nuestros dos chocolates más populares, que son las rosas y violetas de crema. No he dicho nada, no he dicho nada” añadió el chocolatero.

En el documental, Lee contó: “El rey Eduardo VII, bisabuelo de nuestra reina actual... su chocolate favorito lo hizo Madame Charbonnel en París, y la persuadió para que viniera aquí”.

“Somos muy afortunados de tener la licencia real de su majestad. Tenemos muchas fotos de la reina y la familia real en la tienda, nos las dio el palacio” añadió.

Otras marcas de chocolate que cuentan con una prestigiosa licencia real incluyen Cadbury y Prestat.

