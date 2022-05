La presencia del rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, marca un precedente en la historia de la Casa de Su Majestad el Rey, ya que es la primera vez que el rey emérito vuelve a pisarlo, luego de más de dos años de haberlo abandonado, a voluntad propia, para irse a vivir a Abu Dabi.

La Casa de Su Casa de Su Majestad el Rey envió un comunicado oficial donde dio a conocer las razones por las que la reina Sofía, no estuvo presente en el almuerzo organizado en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de la despedida del rey Juan Carlos, teniendo como anfitriones a su hijo el rey Felipe VI y a la reina Letizia Ortiz.

PH: AFP / Todos los detalles de la visita del rey Juan Carlos al rey Felipe y Letizia Ortiz en Madrid.

De acuerdo con el comunicado real, Juan Carlos sostuvo una reunión privada con su hijo, el rey Felipe en la que asistió su esposa, la reina Sofía. “Han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares, así como, sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del Rey decidió trasladarse a Abu Dabi, el 3 de agosto del año 2020”.

La Casa de S.M. El Rey dio las razones por las cuales la reina Sofía no se hizo presente en el almuerzo, con el rey Juan Carlos. “Doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medias de ventilación correspondiente”.

Luego de este histórico encuentro de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz con reina Sofía y el rey Juan Carlos, el rey emérito partió a la tarde su viaje de regreso a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, país donde decidió radicarse de manera definitiva, según un comunicado oficial del pasado 5 de marzo.

“Don Juan Carlos manifestó, en primer lugar, su voluntad de establecer su lugar de residencia de forma permanente y estable en Abu Dabi por razones personales; y en segundo lugar, su decisión de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”, dice el comunicado de la Casa S.M. El Rey.

La reina Sofía y el rey Juan Carlos cumplieron 60 años de matrimonio

Juntos, pero no revueltos, es la frase que le viene bien a las bodas de diamante que el pasado 14 de mayo cumplieron la reina Sofía y el rey Juan Carlos I. Sin embargo, en la vida de los dos monarcas, no hay nada para celebrar, ya que están separados, pero no divorciados.

Los escándalos por infidelidades y lavado de dinero en los que se vio envuelto con mayor exposición a principios del 2020, el rey emérito Juan Carlos, fueron la gota que rebalsó el vaso. Desde ese entonces, el rey Juan Carlos vive exiliado de España, mientras doña Sofía permanece en Madrid.

Los monarcas están separados conyugalmente desde el 2014; sin embargo, habían acordado seguir viviendo juntos. El encuentro familiar del pasado 18 de mayo, habría sido el primero, entre el rey Juan Carlos, el rey Felipe, la reina Sofía y la reina Letizia Ortiz, a casi dos años de la ida del emérito, a los Emiratos Árabes Unidos.