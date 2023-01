A mediados de 2021, el príncipe Harry comenzó a trabajar en lo que serían sus memorias. Luego de haber dejado atrás a la familia real británica, el nieto de la fallecida Reina Isael II y su esposa, Meghan Markle acordaron contratos millonarios con varias compañías, entre ellos un acuerdo con la Editorial Penguin Random House, por el valor de 40 millones de libras, algo así como 45 millones de euros, para publicar cuatro libros, entre ellos ‘Spare’, la obra de Harry donde cuenta su vida de primera mano.

El libro del príncipe Harry vendió más de 400.000 ejemplares en las primeras 24 horas desde su publicación, convirtiéndose en el libro de no ficción más vendido en todo Reino Unido. Tras el éxito de ‘Spare’, el hijo del Rey Carlos III advirtió sobre la posibilidad de publicar un segundo libro revelando más intimidades de su familia.

“Tengo material suficiente. El primer borrador fue diferente. Eran 800 páginas, y ahora se dan reducido a 400 páginas. Podrían haber sido dos libros, por así decirlo. Y lo difícil fue quitar cosas” expresó el príncipe en una entrevista con The Telegraph, y luego agregó: “Hay cosas que han pasado, especialmente entre mi hermano y yo, y hasta cierto punto entre mi padre y yo, que no quiero que el mundo sepa. Porque creo que nunca me perdonarían”.

Además, el esposo de Meghan Markle aseguró su voluntad de “salvar a la monarquía a largo plazo” ya que actualmente la ve repleta de irregularidades; y que los hijos del príncipe Guillermo no se sientan meros suplentes de su hermano, el príncipe heredero.

El príncipe Harry está decidido a seguir hablando. Su libro, “Spare”, las entrevistas que concede y la docuserie estrenada en diciembre de 2022, son un cúmulo de revelaciones contenidas y silenciadas durante mucho tiempo. Su abuela, la reina Isabel II, hasta el momento no ha sido motivo de sus declaraciones pero el resto de la familia tuvo un espacio especial.

En una entrevista con “The Telegraph”, Harry se refirió a los hijos de Guillermo y Kate Middleton, es decir sus sobrinos. "Al menos uno acabará como yo. Sé de primera mano que, en mi familia, si no somos nosotros, entonces será otro. Y aunque Guillermo y yo lo hemos hablado en una o dos ocasiones, y él me ha dejado muy claro que sus hijos no son responsabilidad mía, yo sigo sintiéndome responsable al saber que de esos tres niños, al menos uno acabará siendo el Spare o repuesto, como yo. Y eso me duele y me preocupa" " expresó el príncipe.

Es evidente que presumir una situación respecto de los hijos del príncipe heredero Guillermo y Kate es precipitado, pero siguiendo con la lógica de quien sucede al trono y quien juega un rol secundario, las cartas están jugadas. George es el heredero al trono, Charlotte será princesa como su tía abuela Ana, o bien duquesa de Edimburgo, título del que Carlos aún no ha dispuesto tras la muerte de su padre (le correspondería a su hermano Eduardo), y que al parecer le gustaría reservar para su sobrina y por último, Louis, y que según fuentes, ya parece ser el rebelde de la casa.

