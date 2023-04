Un importante miembro de la familia real no fue invitado a la coronación del rey Carlos III

La polémica alrededor de la coronación del rey Carlos III sigue creciendo y cada vez hay nuevas sorpresas. La primera sorpresa fue la invitación por parte de el monarca a su hijo el príncipe Harry y Meghan Markle. Por su parte, los duques de Sussex no aceptaron la invitación inmediatamente, sino que habrían respondido con una lista de requisitos para que asistan. Sin embargo, recientemente, el Palacio de Buckingham anunció que el príncipe ha aceptado la invitación, pero que no irá con su esposa ni sus hijos. Ahora, hay otro miembro de la familia real que no asistirá a la coronación y no por decisión propia, sino que no fue invitado.

El rey Carlos III junto a Camilla Parker Bowles

El miembro que no fue invitado es Sarah Ferguson, exesposa de el príncipe Andrew. La duquesa de York no recibió una invitación y mirará la ceremonia por la trasmisión a través de la televisión en el Royal Lodge, la vivienda que comparte con el príncipe. Phil Dampier, un autor real explicó la situación. "No puede esperar estar en la cima del orden jerárquico real".

Así, Sarah Ferguson se une a los dejados de lado con Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, que no asistirá a la coronación y se quedará en Estados Unidos con sus hijos el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Esto es controversial porque la duquesa de York conoce al rey desde su niñez, y hubiese sido esperable que el monarca la invitara a la ceremonia.

Sarah Ferguson en su casamiento con el príncipe Andrew

Phil Dampier agregó: "Estoy seguro de que Fergie estará decepcionada, pero ha tenido muchos años de altos y bajos en su relación con la familia real y estoy seguro de que lo va a aceptar". La familia real se encargó de dejar en claro que no hay animosidad con Sarah Ferguson. De hecho, estuvo presente en el funeral de la reina Isabel II y celebró la navidad con la familia real de Sandringham. Sin embargo, no tendrá un lugar dentro de los dos mil invitados en la coronación.

El príncipe Harry irá sin Meghan Markle ni sus hijos a la coronación del rey Carlos III

A pesar de la mala relación entre la familia real y el príncipe Harry y Meghan Markle, el rey Carlos III sorprendió hace un par de semanas al enviarle una invitación a los duques de Sussex. Se rumoreaba que los duques habrían respondido a la invitación con una serie de condiciones para confirmar su asistencia a la ceremonia. Nunca se supo si finalmente se aceptaron o no las condiciones, pero sí sabemos si Harry y Meghan asistirán o no.

El príncipe Harry asistirá sin Meghan Markle a la coronación

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que anunciaba que el príncipe Harry estará presente en la ceremonia, pero sin Meghan Markle ni sus dos hijos. Esto significa que, a pesar del ambiente tenso que envuelve a la familia real por decisiones de los duques de Sussex, se volverá a vivir un efímero momento de unión entre las partes. Meghan Markle, por su parte, se quedará en Estados Unidos con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

