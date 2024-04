Furia Scaglione fue el centro de la escena mediática durante la semana debido a su salida de la casa de Gran Hermano.

La hermanita comenzó con una serie de síntomas preocupantes para los médicos del reality, quienes consideraron que debía salir de la casa para realizarse estudios más profundos.

Tal como ella misma contó, los análisis son para descartar alguna patología más grave que podría indicar leucemia. “Los resultados van a estar entre hoy (viernes) y mañana (sábado). Es una junta médica con varios médicos. Van a hablar con ella el lunes a primera hora. La primera persona que va a tener el diagnóstico es ella”, contó Santiago del Moro sobre Furia Scaglione.

Lo cierto es que la salida de la participante despertó dudas y algunas críticas sobre el aislamiento, situación que fue resguardada y cuidada por Furia.

La actitud de Furia Scaglione cuando salió de Gran Hermano

Una vez que Furia Scaglione ingresó a Gran Hermano otra vez, las dudas sobre cómo vivió el aislamiento comenzaron a rondar.

Sin embargo, la participante se encargó de comentar cómo cumplió el protocolo de aislamiento impuesto por la producción. "Me estuvieron contando que cuando entraban los médicos a verte vos les decías ‘¿quieren que me tape?’. Para no romper el aislamiento", le dijo Santiago del Moro en una de las últimas emisiones de Gran Hermano.

"¡Me felicitaban! Y me decían ‘¡qué bien lo que estás haciendo! Se nota que querés volver y no romper el aislamiento’. Y yo les dije ‘obvio. Si me tengo que quedar en una esquina, mirando la pared, lo voy a hacer. No pasa nada’", aclaró Furia.

De esta manera, Furia Scaglione demostró su real interés por permanecer en la casa y que no incumplió ninguna regla.