Cande Molfese y Melina Lezcano protagonizaron un polémico distanciamiento tras varios años de amistad luego de que la cantante hiciera un fuerte descargo en sus redes sociales y dejara en claro que ya no se mantienen en contacto.

Ahora, la actriz participó en "Casino Resort" y decidió dar su versión de los hechos tras los posteos de Melina Lezcano. Cuando le preguntaron por su examiga, lo primero que aclaró Cande Molfese es que no hubo una pelea entre ellas: "Se dicen un montón de cosas. Yo no considero que nos hayamos peleado".

Cande Molfese junto a Melina Lezcano.

Además, Molfese reflexionó sobre los distintos vínculos que hay en la vida y lo comparó con el que tenía con Lezcano: "Creo que los vínculos van mutando, cualquiera sea el vínculo. Puede ser de amistad, como en este caso, de pareja, entre padre e hija... Creo que en este momento no nos estamos eligiendo, pero no pasó nada puntual. Yo a ella la quiero muchísimo, le deseo lo mejor de corazón y sé que ella para conmigo también. Pero simplemente no nos estamos eligiendo".

Por último, Cande Molfese aclaró que en este momento no elige mantener su amistad con Melina Lezcano: "No hay mucho más. Creo que es mucho más atractivo que yo te dijera que pasó algo, pero al menos desde mi lado no. Yo no sé si ella tendrá otra opinión al respecto, pero desde mi lado hoy no elijo ese tipo de amistad. Nada más".

Qué más dijo Cande Molfese sobre Melina Lezcano

Pero eso no fue todo, ya que la actriz también destacó el papel que tuvo la artista en su vida: "Para mí Mel fue muy importante porque me acompañó en un momento en donde yo realmente la pasé bastante mal y estuvo muy presente y fue una gran amiga. Creo que las cosas no son tan abruptas o yo no me manejo así en la vida".

Para cerrar el tema, Cande Molfese contó por qué decidió terminar con su amistad con Melina Lezcano: "De hecho, mis procesos son largos y fue como gradual que empezó a generarse una distancia, a no encontrarnos tanto. También nos mudamos. Ya no vivíamos en el mismo edificio, que eso era algo que nos caracterizaba en su momento. Sí existió una conversación en la que se decidió poner una pausa a ese vínculo de amistad".

J.C.C