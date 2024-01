Melina Lezcano decidió romper el silencio y reveló por qué se distanció de Cande Molfese. Recordemos que ambas se hicieron amigas muy cercanas durante la pandemia, sin embargo, la actual pareja de Gastón Soffritti rompió el vínculo que las unía.

Lezcano comenzó a contestar preguntas en sus historias de Instagram y sus seguidores no tardaron en consultarle por su examiga, por eso ella decidió no evitar el tema y comenzó: "Esta es la pregunta más recurrente de todas y voy a contarlo porque, la verdad, no hay nada que ocultar", y agregó: "No pasó nada, sinceramente, no pasó nada".

Melina Lezcano junto a Cande Molfese.

Además, Melina detalló indignada que ella tampoco entendía lo que había pasado: "Yo tampoco sé mucho qué pasó... Simplemente, yo hice una pregunta de si estaba todo bien y, del otro lado, tuve la respuesta de que no estaban para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos".

Por último, Melina Lezcano compartió su opinión sobre lo sucedido con Cande Molfese: "Había una necesidad de un distanciamiento. Básicamente, no quería seguir siendo mi amiga. Y yo no estoy para rogarle amor a nadie, ya saben como soy yo", y aclaró entre risas: "Nos queremos mucho. Fue una persona re importante para mí. En lugar de un amor de verano, se podría decir que fue un amor de pandemia".

Qué dijo Ángel de Brito sobre la pelea entre Melina Lezcano y Cande Molfese

Luego de que varias cuentas compartieran el video que realizó Lezcano en sus redes sociales explicando su distanciamiento con Cande, el conductor de LAM decidió responder a uno y dar su opinión de lo sucedido.

Luego de que Yanina Latorre respondiera "Raro" a un posteo de "MundodeFamososOk" con el video de Melina Lezcano hablando de Cande Molfese, Ángel de Brito comentó sin filtros: "Cande Molfese la limpió".

J.C.C