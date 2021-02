Cinthia Fernández acusó a Rocío Marengo de querer robarle un novio en el pasado

Está mañana en "Los Angeles a la Mañana" Rocío Marengo fue una de las invitadas al piso y se cruzó con Cinthia Fernández quien la acuso de querer robarle un novio. Angel De Brito preguntó que era lo que estaba pasando entre ellas y comenzó el ida y vuelta de las bellas mujeres.

“Fuimos muy amigas, de ir al boliche juntas, teníamos un grupito de salidas y hacíamos teatro juntas, “El referí Cornú””, empezó contando Rocío. “Y después me metió los cornú…”, dijo irónicamente Cinthia, y explicó: “Yo estaba saliendo con una pareja chilena, salí un año y medio, iba y venía a verlo…”.

Entonces Rocío intervino: “Antes de que siga Cinthia, dejame hacer un paréntesis y, mirando a la distancia, uno puede entender un montón de cosas. Primero que ella empezó a salir con un chico que yo ya había salido y, en ese momento, ella me empezó a atacar a mí”, se defendió

“Yo estaba en Chile, cuando teníamos una relación muy cercana por temas de trabajo, y él viene y me muestra que ella le mandó un mail”, siguió la angelita. “Te cuento mi versión: no sabía si estabas con él y me atacás a mí”, insistió Rocío. y Cinthia nuevamente dijo: “Y cómo no te voy a atacar si yo estaba en pareja y vos le tiraste los perros”.

La ruta al Congreso: Cinthia Fernández confesó que comenzará la facultad

Cinthia Fernández fue tentada para dedicarse a la política y ocupar una banca en la cámara de diputados. La angelita aceptó la propuesta como una ciudadana que está preocupada por su país. Pero lejos de ser una improvisada, aseguró que se anotará en la facultad para estudiar Ciencias Políticas.

La lista de famosos que se dedican o se dedicaron a la política es larga: Pinky, Irma Roy, Palito Ortega, Luis Brandoni, Nacha Guevara, Miguel del Sel, Segundo Cernadas, Nito Artaza y más recientemente Amalia Granata, son algunos de los que, más allá de su pasión por el espectáculo, encontraron una nueva vocación y se involucraron en cuestiones de gobierno.

Lo mismo sucede ahora con Cinthia quien, preocupada por la actualidad del país, decidió involucrarse y tras ser tentada para ser diputada, aceptó. Por ende, ahora se quiere capacitar.