Roberto García Moritán habló del acuerdo que tiene con Pampita para cuando nazca la beba

"Se viene la segunda pareja de la noche", decía Marcelo Tinelli en pleno show de La Academia y repentinamente cambió de tema para contar, con asombro, que en el estudio estaban los hijos de Pampita y también su marido, por primera vez y, a modo de presentación, lo definió: "Allá veo a un tipo fachero, alto. O es un modelo inglés o es Roberto García Moritán" y exclamó: "¡Por fin vino!, y la respuesta del empresario fue, "te lo había prometido y acá estoy".

En ese momento comenzó un charla entre Tinelli y Robert en el que el tema central fueron los hijos y la beba por nacer. El marido de la modelo confesó: "Caro me encomendó una sola misión: bañar a la beba todas las tardes. Pienso hacer mucho más pero esa va a ser mi tarea".

Carolina, desde su lugar de jurado, atenta a la charla, lo miraba sonriente y enamorada y explicó el por qué de ese pedido: "Para que no se cuelgue laburando hasta cualquier hora. Pongamos un horario tope y te va a estar esperando para que la bañes todos los días. Así tiene algo fijo para volver a la casa rápido".

Robert fue por más y agregó: "Tengo bastantes obligaciones pero yo pensaba llevármela a trabajar conmigo" y su mujer pícara, le dijo "Lo hacemos juntos".

Acompañado por sus hijos y los de Caro, estuvo con Delfina, Santino, Bautista, Benicio, y Beltran, y contó como esta viviendo este momento previos al nacimiento "Está espectacular, viste la panza cómo está, impresionante" y dijo que había sido muy joven cuando fue papá de Delfi y de Santino, fruto de su matrimonio con Milagros Brito.

Marcelo le preguntó si ya sabían el nombre y Robert dijo que sabía que hay una lista: "yo no vi la lista" y agregó "creo que Ángel (de Brito) sabe más que yo.

Pampita intervino con ese tema que es un secreto muy bien guardado y explicó los motivos: "La lista no, porque se va a quemar y va a empezar a opinar todo el mundo. Mejor no. Lo guardamos. No son dos nombres. Es uno solo; seguro", y para finalizar la charla, intervino De Brito, diciendo que es un nombre cortito porque le van a poner los dos apellidos.

Pampita confirmó que va a trabajar hasta que empiecen las contracciones

Con ocho meses de embarazo, Pampita se acerca a la recta final para dar a luz a su hija, junto al empresario Roberto García Moritán, y todo un país está atento a cada detalle sobre este momento. Carolina sigue con sus obligaciones laborales, siendo jurado de La Academia de ShowMatch, además de conducir su ciclo Pampita Online. Los colegas de Paparazzi se encontraron con la pareja al salir de los estudios de Net Tv, camino al obstetra, y la conductora dio detalles sobre esta maravillosa etapa.

Una vez que le consultaron hasta cuándo trabajaría, la jurado de La Academia respondió de manera muy profesional: “Cuando rompa fuente. Si, hasta que lleguen las contracciones”. Aunque en el video Pampita tiene el tapabocas puesto, se notó la risa y alegría de confesar su decisión.

LP