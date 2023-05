Coti Romero se convirtió en una de las máximas influencers de la moda. Cada uno de sus looks causan furor en las redes sociales y siempre está al tanto de lo que se viene.

En esta ocasión, la ex Gran Hermano se esmeró más que nunca en su outfit porque fue su debut como angelita en LAM. Si había una buena ocasión para vestirse con todo, era esta. Y la nueva panelista no falló.

Coti Romero en LAM.

Coti Romero optó por un pantalón negro con el borde de la cintura en blanco y un top también negro que se unía con tiras en el centro.

El pelo lo llevó suelto y con ondas bien marcadas. En cuanto al make up, la novia de El Conejo se inclinó por los tonos rosados.

Coti Romero en LAM.

Así confirmó Ángel De Brito la incorporación de Coti Romero a LAM

Días atrás, Ángel de Brito puso a temblar a las angelitas fijas de LAM. El conductor de América TV confirmó que la ex Gran Hermano Coti Romero se sumará como angelita y Nazarena Vélez reaccionó.

El destacado presentador aseguró que la picante Coti Romero se unirá el próximo 15 de mayo al grupo de las angelitas y estará una semana fija reemplazando a Nazarena Vélez que estará de vacaciones.

"Bien Coti, me gusta", comentó Naza. Pero cuando le cayó la ficha, dijo: "Te lo pido por favor que, no", comentó Nazarena al saber que la ex Gran Hermano no estaría entre las famosas a rotar la silla de la angelita invitada y sí sería fija.

Coti Romero.

"Naza, quédate allá, quédate a cuidar a tu nieto, no vuelvas, gracias", comentó en broma Ángel de Brito. El presentador también confirmó que Coti Romero y su novio, Alexis Quiroga "El Conejo" ya están confirmados para el Bailando 2023. "Los Gran Hermano ya empiezan a trabajar fuera de Telefe. Ya Telefe habilitó a la mayoría para que pueda trabajar de lo que quisiera".

Yanina Latorre agregó que el contrato, Coti Romero y El Conejo lo siguen teniendo con Telefe. "Están habilitados para hacer otros trabajos si no hay donde estar en el canal".