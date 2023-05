La ex hermanita Julieta Poggio, se encuentra en un presente laboral muy favorable. Con su participación en "Fuerza Bruta", el reciente lanzamiento del video "Mal Ahí" de Flor Vigna donde ella lo protagoniza y la obra que se viene de José María Muscari.

Durante un móvil de LAM, la tercera finalista de Gran Hermano 2022, habló de la ex participante Coti Romero. La panelista Estefi Berardi le preguntó cómo ve a su ex compañera en el Bailando 2023 y ella respondió: "A mi me pone contenta de que cada uno de nosotros tengamos trabajo. De verdad, de que cada uno haga lo que le gusta, que siga sus sueños, entonces la felicito"

Cortito y al pie, fue lo dicho por Julieta, Luego, habló de Agustín Guardis, otro de los ex participantes de la casa más polémica del país. "La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos tapes que vi al salir", dijo muy seria y sin que le tiemble la voz.

Julieta Poggio en el video de Flor Vigna "Mal Ahí"

El jueves 11 de mayo se estrenó en todas las plataformas digitales el nuevo single y video de Flor Vigna "Mal Ahí", protagonizado por Julieta Poggio y con la colaboración de DJ Alex.

Se estrenó el nuevo video de Flor Vigna junto a Juli Poggio

"Superaste todas las expectativas mujer", escribió Flor Vigna a Julieta Poggio, quien luego le dejó unas palabras para el DJ: "Gracias por unirnos a todos en este gran proyecto".

Sin dudas, es un presente arrasador para la bailarina Julieta Poggio.

