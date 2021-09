El Tirri contó cómo lo ayudó Guille Valdés en su lucha contra las adicciones

Luciano El Tirri reveló un duro dato de su pasado y el rol que tuvo Guille Valdés para poder superar su adicción al alcohol.

El primo de Marcelo Tinelli habló en exclusivo con LAM donde se animó a contar la frase que le dijo la empresaria que le hizo "click" en la cabeza.

“Ella me ayudó mucho a dejar el alcohol, un día hace muchos años me dijo ‘mirá Tirri a vos te adoro, está todo bien, pero si no dejás el alcohol no te va a ir bien’”, dijo en diálogo con Ángel de Brito.

“Ahora llevo casi diez años sin tomar y siempre que llega esa fecha le digo ‘gracias por haber sido tan dura’. Porque me lo dijo en un momento el que estaba a full", agregó El Tirri.

El reencuentro de El Tirri con Mimi tras varios años de distancia

El Tirri está actualmente en República Dominicana donde se reencontró con su pareja, Mimi Alvarado. La pareja pasó más de dos años separadas mientras que el músico se instaló en Estados Unidos.

"Yo le dije a Mimi que me iba 3, 4 meses para hacer la residencia (en Estados Unidos), pero tardé tres años porque me tocó el gobierno de Donald Trump y cuando me entregaron la residencia no pude viajar por la maldita pandemia", contó el artista en LAM.

Antes, el primo de Marcelo compartió un emotivo video de cómo fue su reencuentro con la periodista.