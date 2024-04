Furia Scaglione deberá dejar la casa de Gran Hermano para someterse a estudios médicos.

Es la primera vez que una participante del reality abandona la casa por esta razón y fue Santiago del Moro quien confirmó la noticia.

"Juli próximamente va a salir de la casa de GH según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos. Es ella la única que va a elegir qué contar", anunció el conductor en sus redes sociales.

El mensaje de Santiago del Moro por la salida de Furia.

Lo cierto es que esta noticia generó preocupación y rumores sobre qué tiene Furia Scaglione. Desde una enfermedad grave hasta un embarazo, los seguidores de Gran Hermano elaboraron las más desopilantes teorías.

Sin embargo, ya trascendió cuál fue el motivo y la noticia no se hizo esperar.

Qué tiene Furia Scaglione

Una vez que se conoció la inminente salida de Furia Scaglione de Gran Hermano, los medios se hicieron eco de esta noticia y revelaron cuál sería la afección por la que la participante tendrá que romper el aislamiento.

Confirman qué tiene Furia Scaglione

"Furia tendría infección urinaria. Es re dolorosa la infección", reveló Pochi de Gossipeame.

Horas antes, su hermana Coy confirmó que Furia Scaglione no estaba embarazada como decían algunos. "Está todo bien, Furia está mas fuerte que nunca. Para los haters no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía", aclaró.