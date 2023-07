Fernán Mirás pasó por Intrusos y dio detalles desconocidos de Tango Feroz, la película que lo llevó a la fama cuando tenía apenas 20 años.

El actor protagonizó este éxito con Cecilia Dopazo quien fue su pareja un tiempo después. "Con Ceci fuimos pareja después, nos hicimos muy amigos en el rodaje", recordó el director que actualmente está presentando su película, Casi Muerta con Natalia Oreiro.

Fernán Mirás recordó el furor de ese momento y reveló que atravesó momentos de estrés por su creciente popularidad. "Fue muy estresante. Los actores más grandes me decían 'podés esperar toda una vida por un éxito así, disfrutalo, tranquilo' me dieron buenos consejos. Pero me volví psicótico. Me ayudó un montón pero fue estresante, era raro", dijo sobre el éxito.

"Había mucha demanda que hicieras cosas sobre la película, ir a tocar a hacer playback. Éramos muy chicos", disparó.

Cuál es el secreto mejor guardado de Tango Feroz , según Fernán Mirás

En medio del recuerdo por la película, Fernán Mirás también confesó un detalle del detrás de escena de la filmación.

Todo surgió cuando Flor de la V le preguntó si extrañaba la cabellera rizada y abultada que tenía en ese momento. "Sabés que tengo dos escenas que tengo peluca", confesó.

"En un momento a mi me rapan en el manicomio e Imanol Arias se atrasó en el rodaje y se tenía que ir y tenía que filmar las escenas en ese lugar y no hubo más remedio que hacer con una peluca dos escenas, hecha con mi pelo. El día que me cortaron el pelo, la usaron para esas escenas", contó Fernán Mirás.