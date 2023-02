Como cada viernes, los participantes que van saliendo tienen la posibilidad de ampliar y dar nuevas declaraciones de lo que vivieron dentro de la casa de Gran Hermano. Esta vez, fue el turno de Ariel Ansaldo.

El pasado domingo 5 de febrero de 2023, se vivió una picante gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) que alcanzó los 25 puntos de rating. Quien abandonó la casa fue Ariel Ansaldo tras enfrentarse a Julieta Poggio. El jugador se fue con el 55.21% del voto del público mientras que su compañera obtuvo 44.79%.

Gran Hermano: Ariel Ansaldo se lució con su histrionismo junto a Robertito Funes.

Al salir de la casa y llegar al estudio, Ansaldo fue recibido por el público con una horda de aplausos y al grito de "Big Ari", apodo que se ganó durante su paso por el reality.

Fue así como el reciente eliminado de la casa más famosa del mundo estuvo en "La noche de los ex" de Gran Hermano conducido por Robertito Funes Ugarte y allí fue consultado por sus enfrentamiento con Alfa, por sus charlas con el espejo y más.

Ariel fue claro respecto a su opinión del supuesto cambio que Alfa, su principal rival dentro de la casa de Gran Hermano, habría tenido luego de su pelea con Romina:

"No cambió al toque, Alfa. Acuerdense lo del romero y hasta hace poco estaban todos unidos. Estaban todos unidos y había un poquito de celos. Ellos están planteando todo el tiempo una relación de padres e hijos y nada que ver", remarcó el exparticipante.

Ariel Ansaldo aclaró sí era verdad o no las peleas con Alfa

Ariel Ansaldo enfrentó a los "ex hermanitos" en una noche de viernes que fue tan hilarante como picante. Allí, el parrillero tuvo que responder por las peleas y las discusiones con Alfa y los maltratos que se vían dentro de la casa.

"Toda esta agresión que muestra, es un mecanismos de defensa, porque tiene una inseguridad adentro terrible", comentó el reciente eliminado de la casa de Gran Hermano.

Según explicó Ariel, hubo momentos genuinos y lindos donde se mostró al verdadero Alfa, pero, duraron poco.

Finalmente, el programa finalizó entre risas y múltiples cuestionamientos que recibió Ariel Ansaldo en "La noche de los ex" en Gran Hermano y con la posibilidad abierta de en algún momento sentarse a tomar un café con Alfa y por qué no, hacer algún Stand Up juntos.