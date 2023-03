Gran Hermano: Camila pasó por El Debate

Gran Hermano tiene un nuevo eliminado de la casa. El pasado domingo, por decisión del público, Camila Lattanzio, fue la elegida para abandonar la casa.

La exhermanita se puso de frente a los especialistas del reality y respondió varias preguntas, algunas entre lágrimas. Por supuesto también, estaban presentes varios de sus excompañeros, entre ellos, Alfa.

Camila pasó por El Debate.

La palabra de Camila en El Debate

Una de las primeras consultas que le hizo Santiago Del Moro a Camila fue cómo se sintió adentro de la casa de Gran Hermano. "Fue muy complicado". Te hacen sentir que no sos parte", comenzó diciendo la exparticipante. Luego, al volver a tocar el tema, ya no pudo contener las lágrimas y admitió: "Me quería ir. La pasé mal. Me costó integrarme"

Ante la pregunta de quién es el líder, la rubia respondió: "Romina".

Camila sobre sus sentimientos hacia Marcos

Otra de las preguntas inevitables era la de sus intenciones con Marcos. "No me enamoré de Marcos", aseguró Camila. Y continuó: "Me parecía súper lindo".

Seguido a esto, la exhermanita admitió: "Me atrae lo difícil". Y, el dato que arrancó varias risas fue que le gusta que use alpargatas.

"A Alfa no lo veo de esa manera", aclaró Camila cuando hicieron una broma sobre la posibilidad de que fuera a pasar algo con él.

Y, por último, la ex participante de Gran Hermano aclaró que con Julieta no tiene ningún problema.