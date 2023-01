Gran Hermano: Coti reveló que se acercó al Conejo para romper "Los Monitos"

Tras su salida de Gran Hermano, Coti Romero estuvo presente en El Debate y habló con Santiago Del Moro y con los especialistas. La correntina reveló el motivo por el cual se cercó a Alexis Quiroga, alias "El Conejo".

Por qué Coti Romero se acercó a El Conejo en Gran Hermano

Coti Romero abandonó la casa de GH el pasado 01 de enero del 2023. La correntina era una de las participantes más queridas dentro de la casa más famosa de la Argentina, pero todo se desmoronó cuando su juego se volvió demasiado brusco.

En conversación con Santiago Del Moro, la joven fue consultada por su vínculo con Alexis Quiroga y respondió sin tapujos. Uno de sus grandes aliados dentro de la casa fue el cordobés, con el que supo armar estrategias y encubrirse para seguir adelante. La pareja a la que todos calificaban como “tóxica” supo tener sus enfrentamientos, pero también acompañarse en los momentos más difíciles.

La joven sorprendió al contar que al principio se unió a él “por juego”, porque pensaba que el grupo de los hombres era fuerte y quiso aliarse a ellos para no “quedar en placa”.

Coti y El Conejo en la casa de Gran Hermano

“Cuando entre si fue por juego, porque el grupo que se había armado de Martina y Juan, Holder y Nacho, me hacían seña que me iban a sacar o me decían que iban a ir por mi. Y lo vi a Alexis y dije me voy a acercar a ellos y lo vi como un blanco más fácil”.

La correntina detalló que todo lo que hizo “fue por juego” y que le jugaron en contra “sus gritos” que fue una cosa que por ejemplo a Alexis lo favoreció, el quedarse callado y no exponerse ni enfrentarse a las personas.

Lo cierto es que si bien Coti Romero comenzó su vínculo con Alexis Quiroga por estrategia. Dentro de la casa de Gran Hermano las cosas fueron cambiando y finalmente se enamoraron.