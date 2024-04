El ingreso de Coti Romero generó revuelo en Gran Hermano y los participantes están en un dilema sobre confiar o no en la correntina. En días recientes, la correntina fue al confesionario y confesó que le gusta Bautista Mascia, pero ahora lo habló con Emma Vich debido a las reacciones recientes del cantante hacia ella.

Coti Romero habló sobre la relación con Bautista Mascia en Gran Hermano

"Me gusta alguien, pero no... ¡la puta madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera, y yo no me quiero ganar ese hate. Prefiero no meterme ahí", dijo en el confesionario al segundo día que estuvo en la casa. Ahora, la correntina decidió hablarlo con el peluquero después de que el cantante se "alejara" un poco de ella.

Desde adentro y desde afuera todavía no pudieron sacarle la ficha a Coti Romero y no se sabe si sus sentimientos por Bautista Mascia son reales. "Viste buena onda porque sino tampoco te tiras tan a la pileta", le dijo Emma Vich. "Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora", explicó la correntina sobre su relación con el cantante.

AF.